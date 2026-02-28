Abascal convencido de que Vox va a romper su techo en Castilla y León y Andalucía

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado convencido de que Vox va a romper su techo en Castilla y León y Andalucía, y ha asegurado que su partido ya está disputando la segunda plaza al Partido Socialista, lo que indica que “el verdadero voto útil es el de Vox”.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la campaña en Castilla y León y tras publicarse sondeos sobre las próximas elecciones andaluzas, Abascal ha afirmado en Guardo (Palencia) que, aunque es reacio a valorar encuestas, percibe una gran movilización en favor de su formación en actos celebrados en municipios como Guardo, Tordesillas o Burgos.

En su opinión, esa movilización en favor de la alternativa que representa Vox anticipa que “romperá el techo” que tenía en Castilla y León y crecerá igualmente en Andalucía.

“Esos datos, sobre todo el hecho de que Vox ya esté disputando la segunda plaza al Partido Socialista, indican que el verdadero voto útil es el de Vox”, ha sostenido, convencido de que muchos electores optarán por su partido si perciben la posibilidad de que se convierta en segunda fuerza política en algunas comunidades y en el conjunto de España.

Abascal ha expresado su deseo de que exista “muy pronto” una mayoría alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha advertido de que esa posibilidad dependerá de que el Partido Popular no opte por pactar con los socialistas, como ocurre en otros países o en determinados ámbitos institucionales.

En relación con las negociaciones abiertas con el PP en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, el líder de Vox ha insistido en que su formación quiere “construir una alternativa”, pero ha señalado que cualquier acuerdo debe implicar un “cambio de rumbo en todas las instituciones” y negociarse “medida a medida”, con plazos y garantías de cumplimiento.

Asimismo, ha asegurado que Vox no está hablando en estos momentos de reparto de cargos ni de entrada en gobiernos, sino de compromisos políticos concretos, y ha vuelto a pedir al Partido Popular que se comprometa a romper todos los acuerdos que mantenga con el PSOE, asegurando que eso facilitaría mucho que se produzcan esos pactos.

Abascal tilda al PP de "caja de sorpresas"

También ha asegurado que el PP es una "caja de sorpresas", puesto que en algunos lugares acepta sus posiciones y en otros no, como ha sido el caso con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que ha señalado que espera poder llegar a nuevos acuerdos para "tumbarlas" en todas las ciudades de España.

En este sentido, ha calificado la "lucha contra las ZBE" como una "batalla importantísima", en tanto en cuanto "todo lo que se hace en España no sirve absolutamente para nada". "No tiene ningún impacto en el planeta y sí tiene un impacto sobre la vida diaria de muchas personas humildes", ha concluido.