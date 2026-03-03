La Audiencia de Madrid obliga a investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos de dos periodistas

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión que adoptó a finales de marzo del pasado año una jueza de instrucción de Madrid al archivar la querella presentada por el PSOE contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.

En un auto que tiene fecha del pasado 20 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Sección número 5 de la Audiencia estima el recurso presentado por el PSOE, los periodistas y el diario --que había contado con la admisión parcial de la Fiscalía-- y apunta que "existen motivos para iniciar una investigación" para determinar la posible existencia de un delito de revelación de secretos.

La Sala señala que "los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y, por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal". Apuntan también los magistrados que es pertinente averiguar "cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado (Rodríguez) y si éste efectivamente divulgó los mismos".

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declarando en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. / EUROPA PRESS

La resolución añade, en relación con la fuente que pudo tener el asesor autonómico para acceder a la información sobre los periodistas, que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado señala que los "miembros y cuerpos de seguridad deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

Investigar una obra

Según la querella, los periodistas se encontraban en las inmediaciones de la vivienda de Alberto González Amador " a fin de ejercer su actividad profesional y más concretamente con el fin de investigar la existencia de una posible obra ilegal en el bien inmueble en cuestión". Un agente de paisano les pidió que se identificaran mostrando ambos periodistas sus documentos de identidad y sus acreditaciones como tales, y esa misma noche, el jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, envió dos mensajes de texto a un chat de WhatsApp con 18 contactos.

Decía lo siguiente: "Dos periodistas de El País (...) han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras . Todo se ha denunciado a la Policía Nacional pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones". Continuaba afirmando que "nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia. Hoy el Gobierno ha salido a cabra 45 ‘ a hacer declaraciones de todo tipo contra la presidenta Díaz Ayuso . Sus periodistas la acosan en casa. Estamos ante un problema real de dictadura . Ella seguirá al pie de la batalla. No la asustan. La dictadura sanchista es insostenible. BE-GO-ÑA.”

Para justificar que el querellado remitió tales mensajes, el PSOE aportó un recorte periodístico de una entrevista efectuada al primero el día 30 de marzo de 2024 en el diario El Mundo en el que se le preguntaba la razón por la cual difundió la identidad y la foto de dos periodistas de El País y éste respondió que “porque estaban acosando a menores , entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace . Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más.”