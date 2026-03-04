El PP extremeño acusa a Vox de votar como el PSOE y le pide facilitar la investidura de Guardiola

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado a Vox que vaya a votar “exactamente lo mismo” que el PSOE en el primer intento de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta y ha apelado a ambas formaciones a evitar el bloqueo político en la comunidad.

Durante su intervención en el debate de investidura, Juliá ha insistido en que los resultados de las elecciones obligan al PP y a Vox a entenderse. “Los extremeños han dicho que nos tenemos que entender”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que la región necesita “estabilidad y no bloqueo”.

El portavoz popular ha sostenido que su partido comparte con Vox la “gran mayoría” de las medidas planteadas por esta formación y ha cuestionado los motivos de su rechazo a la investidura. En este sentido, ha advertido de que el voto en contra de Vox coincide con el del PSOE y ha defendido que “los ciudadanos no están esperando titulares, sino medidas”.

Críticas a la oposición

En su discurso, Juliá ha dirigido duras críticas a los grupos de la oposición. Así, ha acusado al PSOE de haber llevado a Extremadura “a la decadencia” durante sus años de gobierno y de ser “cómplice responsable” del retraso en infraestructuras o de la salida de jóvenes de la región.

También ha cargado contra Unidas por Extremadura y su portavoz, Irene de Miguel, a la que ha acusado de mantener un proyecto “personalista” y de dibujar un escenario “catastrofista” sobre la situación de la comunidad.

El portavoz del PP ha defendido la gestión del Ejecutivo regional en los dos últimos años, al que ha definido como “un gobierno responsable, transparente y que da la cara”. En este contexto, ha destacado datos de empleo que sitúan el paro en mínimos históricos, así como la llegada de proyectos industriales como centros de datos.

Asimismo, ha defendido avances en sanidad y políticas sociales, citando la reducción de listas de espera, el aumento de profesionales sanitarios y la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama con la reducción de la edad de las mamografías hasta los 47 años.

Llamamiento a Vox

Gran parte de su intervención ha estado dirigida a Vox, formación a la que ha pedido “gestionar el resultado que han dado las urnas” y asumir su papel en la Asamblea de forma “responsable, constructiva y proporcional”.

Juliá ha recordado que el PP cuenta con 29 diputados frente a los 11 de Vox y ha apelado al diálogo para evitar el bloqueo institucional. Además, ha defendido que las 60 medidas acordadas en 2023 con esta formación para la gobernabilidad están “cumplidas o en ejecución en más de un 90 por ciento”.

El portavoz popular también ha atribuido el rechazo de Vox a la investidura a un “tacticismo electoral” vinculado a las próximas elecciones en Castilla y León.

Malestar en el PSOE

Durante su intervención se ha producido además un momento de tensión con la bancada socialista. Juliá ha afirmado que el Hospital Universitario de Cáceres se abrió como “medio hospital” para que el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pudiera inaugurar una placa.

Este comentario ha provocado malestar en el grupo socialista, una reacción que se ha visualizado en el hemiciclo a través de los gestos de la diputada Isabel Gil Rosiña.

El debate ha estado marcado también por interrupciones entre los grupos, lo que ha llevado al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, a llamar al orden durante la sesión.