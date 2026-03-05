Árbitro electoral
La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León
La posible sanción que se imponga a la también ministra de Inclusión podría ir desde los 300 a los 3.000 euros
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por criticar los pactos entre PP y Vox tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la pasada semana. En concreto, el árbitro electoral considera que la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el "deber de neutralidad política" que se exige a los cargos públicos en "actos institucionales" durante los periodos de elecciones.
En una dinámica que ya se hizo habitual en la legislatura pasada, cuando varios miembros del Gobierno fueron sancionados por la JEC, le ha llegado el turno a la actual portavoz del Ejecutivo. La denuncia presentada por el PP señala que el pasado martes 24 de febrero, Saiz realizaó declaraciones con "numerosas apreciaciones críticas sobre el PP, así como la gestión de diferentes gobiernos autonómicos incluyendo valoraciones peyorativas y despectivas sobre determinados acuerdos políticos".
En el expediente redactado por la Junta Electoral Central se recogen estas palabras de la ministra portavoz: "En relación a los acuerdos del Partido Popular con Vox: yo creo que es la rendición del Partido Popular ante Vox. El Partido Popular ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha. [...] Así que, insisto, es una absoluta claudicación del Partido Popular a Vox y ahora cualquier retroceso en derechos, cualquier recorte que quieran llevar allí donde pretendan gobernar va a llevar la firma del señor Feijóo".
Así, el árbitro electoral considera que vulneró el artículo 50.2 de la LOREG, donde se establece que "desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas" está prohibido emplear los actos institucionales, en este caso la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros, para ensalzar los logros propios o criticar al resto de formaciones. Así, consideran que no cumplió con el "deber de neutralidad política" y le abren un expediente sancionador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- Tres de los barrios con el alquiler más caro de Galicia están en Santiago: la zona norte supera al Ensanche
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias