Secciones

Es noticia
Choque con EEUUPontepedriñaHostelería en SantiagoJuicio ComposAlquiler en Santiago
instagram
Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”

Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”

Sara Fernández

Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha respaldado las decisiones del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, a la vez que ha lamentado la actual situación internacional en la que países como Estados Unidos o Rusia se saltan la legalidad internacional. “La legalidad internacional dice que el uso de la fuerza solo puede estar autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Precisamente la carta de San Francisco fue inspirada en su día por Estados Unidos, por el presidente Roosvelt tras la tragedia de las dos guerras mundiales”, ha recordado Zapatero.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents