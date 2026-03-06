Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. / EP

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, presiden la 36 cumbre bilateral, que pondrá el foco en reforzar la alianza de los dos países frente al cambio climático y que estará marcada por la situación en Oriente Medio.

