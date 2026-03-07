Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León

También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez

Pedro Sánchez este sábado en Soria con la ministra Ana Redondo y el candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Pedro Sánchez este sábado en Soria con la ministra Ana Redondo y el candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. / PSOE

Redacción

Madrid

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

