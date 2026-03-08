Renuncia
Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox
Carlo Giacomo Angrisano, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para los de Santiago Abascal
EFE / EP
El secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para Vox.
Angrisano ha informado de su decisión mediante un comunicado, en el que ha afirmado que "el PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros".
El hasta ahora número dos de las NNGG ha señalado que se afilió en 2012 al partido "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha incidido.
Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.
Por ello, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón