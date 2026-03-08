DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León / PI STUDIO

DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin junto a María Pardo Álvarez, candidata del PP a las Cortes de Castilla y León. Más información