Ayuso será recibida en audiencia privada por el Papa León XIV en el Vaticano el próximo 1 de junio
El encuentro se producirá unos días antes del viaje apostólico a España del Pontífice, del 6 al 12 de junio
Javier Niño González
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será recibida en audiencia privada por el Papa León XIV el próximo 1 de junio en el Vaticano. La cita se produce unos días antes del viaje apostólico del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, en el que se incluyen varias jornadas en la región.
La jefa del Ejecutivo madrileño había solicitado mantener este encuentro el pasado año, después de su nombramiento tras el fallecimiento del Papa Francisco, que también recibió a la presidenta en marzo de 2023. El regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, monseñor Leonardo Sapienza, ha respondido por misiva a esta petición, fijando la audiencia a las 9 horas y reiterándole los sentimientos de su "más alta consideración y estima en el Señor", como señala el texto.
Díaz Ayuso ya ha mostrado su alegría por la visita del Papa y la disposición de la Comunidad de Madrid para que, durante su estancia, se lleve el "mejor recuerdo" y sea un "éxito", como ha indicado en varias ocasiones. "Es una oportunidad para que el mundo conozca la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en una región como Madrid, donde todo el mundo tiene su lugar", ha subrayado.
