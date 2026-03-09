Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÉMICA SANIDAD-AYUSO

La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

La Comunidad de Madrid deberá comenzar "de inmediato" la creación del registro de objetores, según el auto judicial emitido tras la demanda del Ministerio de Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ Fernando Sánchez

EFE

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

