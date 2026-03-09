PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

El Partido Popular propondrá en el Congreso un paquete de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 por ciento el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Según fuentes del PP, Alberto Núñez Feijóo se referirá a este asunto en su intervención de esta tarde en Riaza, en el marco de la campaña electoral a las elecciones de Castilla y León, después de que el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, amplíe esta información en la mañana de hoy a través de su cuenta en X y lo explique en el acto que tiene en Burgos.

Las fuentes 'populares' argumentan que los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez, ya que "los salarios reales no suben" mientras que los impuestos, sí lo hacen.

Y ahora, añaden, el incremento de los precios de la energía "empeoran aún más la situación de las familias" por lo que consideran que "no es tiempo de eslóganes", sino de propuestas.

Impacto de 200 euros en el IRPF y ahorro mensual de 78 euros en energía

En este sentido, el PP propone "revalorizar" el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF. Para ello, quiere reformar el IRPF duplicando los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Consideran que todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.

A esto añaden la propuesta de bajar al 10 por ciento el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Según estas fuentes del PP, "todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año".

Su lema es "sí a los españoles"

Su intención es llevar estas medidas al Congreso para analizar su respaldo con el resto de grupos, pero retan al Gobierno a adelantarse y y llevarlas mañana al Consejo de Ministros porque las consideran de "urgente aplicación" ya que las clases medias siempre son las que acaban "pagando la factura de todas las crisis nacionales e internacionales".

Y dado que el lema de Pedro Sánchez frente a los ataques de EEUU e Israel contra Irán es el "No a la guerra" el PP avisa de que ellos tienen otro lema y es "Sí a los españoles".