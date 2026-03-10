PP y Vox profundizan con duros reproches su choque sobre inmigración en Castilla y León

El segundo debate electoral de Castilla y León ha servido este martes para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Vox, Carlos Pollán, profundicen en su alejamiento con duros reproches sobre inmigración, mientras que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha defendido que no hay problema alguno por la llegada de personas, sino por su marcha.

En su primera intervención en el debate organizado por la televisión autonómica CyLTV, Pollán ha pedido a Mañueco una rectificación pública de sus "infames" y "miserables" palabras sobre que Vox quiere dejar abandonados a seres humanos en el mar.

"¿Cuando pase el 15 de marzo usted va a querer sentarse a dialogar o va a querer sentarse a pactar algo con un partido del que ha dicho lo que ha dicho?", le ha remarcado Pollán.

El candidato del PP se ha negado a rectificar y ha subido la apuesta al mostrar un cartel con un titular atribuido al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el que consideraba al Open Arms, que socorre a migrantes que intentan llegar a las costas europeas, un "barco negrero" que debía ser confiscado y hundido.

Mañueco ha afirmado que en Vox llevan "más de dos años insultando" y pronunciando "todo tipo de barbaridades contra el PP": "No se hagan los ofendidos porque haya un rifirrafe en un debate, aquí se viene llorado", ha respondido el candidato del PP.

Ecos de la ruptura

Fue precisamente la discrepancia sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados fue el detonante de la ruptura del gobierno de coalición de PP y Vox en la anterior legislatura, lo que también ha generado tensión este martes entre Mañueco y Pollán, al afirmar el popular que su exsocio de gobierno puso una "burda excusa" para dejar el Ejecutivo.

En este caso, Pollán ha llegado a decir que fue el PP el que "expulsó" a Vox del Gobierno por incumplir lo pactado y acordar con el Gobierno central la llegada de más menores extranjeros, lo que ha negado Mañueco, quien ha insistido en que no cambió la política de acogida con Vox y sin Vox en el Ejecutivo.

El candidato del PP ha recordado al candidato de Vox que cuando cogobernaban en la Comunidad ya había 140 menores no acompañados y ha distinguido que, de los 180 menores inmigrantes no acompañados que hay en estos momentos en la Comunidad "cuarenta son ucranianos".

"Acaba de reconocer usted la llegada de más 'menas' (menores inmigrantes no acompañados) desde que nos fuimos", le ha respondido Pollán, que ha cifrado en 21 los menores acogidos cuando estaban en el Gobierno.

Mañueco ha planteado sobre la llegada de inmigrantes que debe ser "regular y ordenada", sin que haya problema para acoger en esta Comunidad a aquellas personas que vengan "a trabajar y cumplir la ley", frente a un Pollán que ha puesto en duda que se permita dar asistencia sanitaria a personas extranjeras y poner en riesgo la de los ciudadanos de la Comunidad.

"Total normalidad", le ha replicado Mañueco sobre los servicios públicos y la llegada de inmigrantes, en lo que ha coincidido con Martínez (PSOE), que llevaba un pin con el lema 'No a la guerra' en la solapa de su chaqueta y que ha insistido en que Castilla y León no tiene un problema con la inmigración sino con que uno de cada tres ciudadanos de esta Comunidad son emigrantes y viven fuera de ella.

En el bloque sobre Economía y Financiación Autonómica, la inmigración también ha tenido importancia ya que, entre otras cosas, ha vuelto a ser el centro de las intervenciones del candidato de Vox, que ha asegurado que el discurso de inmigración legal y ordenada de Mañueco es "nuevo" por interés electoral.

Otro de los momentos tensos del debate ha sido cuando Fernández Mañueco ha interrumpido por segunda vez al candidato socialista que defendía la necesidad de aprobar una ley de ordenación del territorio y de despoblación al retarle a que dijera a los ciudadanos que no pretende quitar servicios con la ley de comarcalización.

"Desconfíen de esa ley del PSOE", ha dicho en otro momento Mañueco, quien ha puesto el foco en la financiación autonómica que está al servicio de los intereses de los "partidos separatistas" y "socios de Gobierno de Sánchez", en vez de los de los ciudadanos.

VALLADOLID.10/03/2026.- Los candidatos de Vox, PP y PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León (i-d), Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez. / NACHO GALLEGO / EFE

Incendios

Tras un primer debate en el que la discusión sobre los graves incendios del verano apenas prendió, en este segundo sí ha estado más presente, con un candidato socialista que ha reprochado a Mañueco su "negligente gestión" y su "desidia" ante los fuegos, con referencias a sus vacaciones en Cádiz, lo que ha rechazado el candidato del PP al afirma que estuvo "desde el minuto 1".

Para el candidato del PSOE, la gestión de los incendios es "la punta del iceberg" de la forma de gobernar del PP en esta Comunidad, ante lo que Mañueco ha defendido que el operativo se pactó en 2022 y en los años 2023 y 2024 "funcionó correctamente porque no hubo ningún gran incendio".

"¿Le sigue pareciendo un absurdo y un despilfarro mantener un servicio de extinción de incendios público durante todo el año?", le ha interrumpido Martínez, a quien Mañueco ha respondido que su idea es contar con un operativo público y todo el año y ha criticado que PSOE y Vox votaran en contra de convalidar los decretos que iban a reforzar el operativo de cara a este 2026.

Tanto el representante del PSOE como el de Vox han remitido a Mañueco a la falta de consenso que había en el propio sector forestal sobre la propuesta planteada por la Junta.

Pactos y servicios públicos

En términos generales, sin la anterior referencia a la incidencia que puede tener el choque en inmigración, Mañueco ha defendido su tesis de que el partido más votado sea el que fije las "condiciones" del acuerdo y pedirá al menos 4 años de estabilidad en caso de pactar un gobierno, en referencia a Vox y su salida del Ejecutivo a mitad de la legislatura anterior.

Sin embargo, el candidato socialista ha alertado a los ciudadanos de que no se dejen engañar por esta escena de "Pimpinela", porque ambos están en sus cargos -presidentes de la Junta y las Cortes- porque se votaron mutuamente para esos cargos: "Son de la misma hermandad", ha resumido Martínez, convencido de que el PP dará un "cheque en blanco" a Vox y les obligarán a pactar desde Madrid.

En este sentido, Mañueco ha incidido en que Pollán se "agarró al sillón" porque siguió al frente del Legislativo cuando Vox rompió con el PP: "¿Para qué sirve votar a Vox?", se ha preguntado el candidato del PP, a quien le ha sorprendido "la dureza" de Pollán con el PP y no con el PSOE.

No han coincidido tampoco Mañueco y Martínez en su visión sobre la existencia de unidades de radioterapia en la Comunidad.

Así, cuando Mañueco ha afirmado que la unidad de radioterapia en el Hospital de Palencia se estaba "construyendo", el candidato socialista le ha interrumpido para aclarar que el contrato de este hospital se había "resuelto": "Es insoportable su desvergüenza", le ha reprochado Martínez, que le ha recordado que si existe radioterapia en El Bierzo (León) es porque es un concierto con la privada.

"Habrá radioterapia pública en El Bierzo, Palencia y Segovia", ha prometido Mañueco en respuesta al socialista, al que ha asegurado que la unidad de radioterapia en Palencia "será una realidad este año", lo que ha negado el socialista.

Por último, también han saltado chispas con las referencias a la corrupción, con reproches cruzados entre los tres candidatos, pero especialmente del socialista a Mañueco, a quien ha vinculado con los casos juzgados por la Justicia como la Perla Negra y la Trama Eólica: "Usted siempre ha estado ahí", ha insistido Martínez, ante un Mañueco que ha defendido que su gobierno ha sido "eficaz y limpio", sin tacha de ninguno de sus consejeros.