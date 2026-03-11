Yolanda Díaz avanza que el Gobierno aprobará la semana que viene medidas contra los efectos de la guerra

Yolanda Díaz avanza que el Gobierno aprobará la semana que viene medidas para hacer frente a las crisis inflacionaria derivada de la guerra en Oriente Próximo. La vicepresidenta segunda señaló que este mismo miércoles mantendrá reuniones con otros miembros del Ejecutivo y que habrá más encuentros a lo largo de esta semana con el objetivo de activar las propuestas la semana que viene, previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros del martes.

"Me voy ahora mismo a una reunión del Gobierno de España y les anticipo que vamos a tomar medidas que serán escalonadas, siguiendo el impacto que la guerra de Irán", desveló Díaz en declaraciones a los medios en Valladolid. "Vamos a ir tomando y modulando distintas medidas. Quiero dar un mensaje de tranquilidad", continuó.

Este miércoles está prevista la reunión de las tres vicepresidentas del Gobierno, Díaz, María Jesús Montero y Sara Aagesen, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y de Seguridad Social, Elma Saiz, con los agentes sociales. Una cita que, según ha apuntado la vicepresidenta segunda, irá encaminada a terminar de perfilar las propuestas. "Vamos a tener más reuniones esta semana y vamos a tomar medidas la semana que viene", detalló.

Díaz ha apuntado a que las medidas que se aprobarán irán en tres sentidos: el primero de ellos será el ámbito laboral, para que las empresas puedan mantener puestos de trabajo; el segundo para paliar el "impacto en el coste energético" y el tercero relacionado con "el impacto en la cesta de la compra". Sobre la contención de los precios de la energía, Díaz mencionó el tope al gas pero también recordó que durante la guerra de Ucrania se puso en marcha la suspensión del impuesto a la producción de la electricidad: "Lo hemos hecho y lo vamos a hacer si es menester hacerlo", detalló.

"Control de precios" en supermercados

La líder de Sumar en el Gobierno cargó contra la propuesta de PP y empresarios para contener la inflación de bajar el IVA a productos alimentarios, y defendió que en otras ocasiones esta medida "lo único que hizo fue ensanchar los beneficios" de las empresas de alimentación. "No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios", señaló.

Avanzó que "vamos a actuar de manera quirúrgica" aunque admitió que "en algunos impuestos de algunos productos sí pueden tomarse esa decisión". "La cuestión sobre todo es controlar los precios de las grandes cadenas de alimentación", avanzó. En otro punto, también aseguró que "va de controlar los márgenes de beneficios de los que nunca habla el Partido Popular ni las empresas en este país".

Noticias relacionadas

Esta misma semana Sumar ha presentado en el Congreso una batería de propuestas que afectan directamente a las grandes cadenas de supermercados, aquellas con más de cien millones de beneficios, para crear un impuesto "inteligente" de entre el 0,6 y 1,2% que permitan sufragar las medidas para paliar los efectos de la guerra, y eventualmente una bajada del IVA que, apuntaban, debería repercutir "por ley" en el precio del consumidor.