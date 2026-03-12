Varios testigos declaran en el juicio a los Pujol sobre los negocios en el extranjero del primogénito

Más de 200 testigos. Ese es el número de personas convocadas por el tribunal de la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol. Muchos de ellos ya han declarado, tanto presencialmente en la sala como por videoconferencia desde Andorra, desde sus casas o desde sus oficinas. Este jueves será este último medio el que se utilizará para contactar con personas que, de una u otra manera, tuvieron relación con las operaciones efectuadas en el extranjero por el primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola.

Si la técnica lo permite, los magistrados podrán escuchar las versiones de algunos de ellos, que residen en México, Argentina y Colombia. Debido a la diferencia horaria, estos testigos declararán por la tarde. El tribunal ha admitido que existen dificultades con las comisiones rogatorias remitidas a otros países, que permitirían el interrogatorio de otras personas citadas, como es el caso de Gabón —donde Pujol Ferrusola asegura que participó en una mediación— y del Reino Unido. Queda pendiente una conexión con Francia.

La mayoría de los comparecientes previstos para este jueves son ciudadanos mexicanos que presuntamente colaboraron con Jordi Pujol Ferrusola, como Carlos Riva Palacio, o el encargado de la gestión de cobro y de la formalización de documentos de cesión de créditos, Urbano Baquero, así como otro testigo vinculado al proyecto Azul de Cortés, también en el país sudamericano, que consistía en la construcción de un megarrecinto de ocio.