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Cita con las urnas
Elecciones del 15M en Castilla y León 2026, en directo: última hora de la jornada electoral
Redacción
Más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo en Castilla y León. En total, 2.097.768 electores podrán votar en las elecciones a las Cortes autonómicas de estel 15 de marzo, de los cuales 1.917.546 residen en la comunidad y otros 180.222 lo harán desde el extranjero.
El popular Alfonso Fernández Mañueco logró completar la legislatura pese a un mandato lleno de obstáculos. La situación se complicó especialmente cuando Vox decidió romper el acuerdo de coalición a mitad de mandato, dejando al Partido Popular en minoría parlamentaria y sin capacidad suficiente para sacar adelante los presupuestos, que finalmente no pudieron aprobarse ni en 2025 ni en 2026. En este contexto, la campaña hacia las urnas también ha estado condicionada por el pulso político entre populares y la formación de Santiago Abascal, que mantienen abiertas negociaciones poselectorales en comunidades como Aragón y Extremadura.
El PSOE, por su parte, aspira a romper en esta tierra casi siempre hostil a la izquierda la terrible racha de derrotas autonómicas. Esta vez, los ánimos son mucho mejores que en esas dos convocatorias antes de que se abran las urnas.
Sigue en directo la última hora de la jornada electoral en Castilla y León:
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