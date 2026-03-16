Abascal acusa a Feijóo de "zancadillear" las negociaciones y asegura que quieren gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha aseverado Santiago Abascal sobre las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde lograron este domingo 14 escaños, uno más de los que tenían, y vuelven a ser necesarios para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sea investido presidente. Eso sí, el líder de Vox ha dejado claro que antes de hablar de cargos será necesario cerrar una negociación programática en los tres territorios. Una labor que, según ha dicho, está "zancadilleando" el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede de Génova 13. Así Abascal ha avisado a los populares de que si no llegan a un entendimiento solo les quedarán dos opciones: o buscar el apoyo del PSOE o repetición electoral.

"Hasta ahora nos hemos encontrado con las zancadillas de Génova 13, más empeñados en hacer un relato del bloqueo que en entablar una negociación seria", ha denunciado Abascal durante una rueda de prensa en la sede nacional de Vox. Además, ha dejado clara su desconfianza hacia los populares, asegurando que la búsqueda de un acuerdo programático deberá ir acompañada de "plazos de cumplimiento" y "garantías". "Cuando se negocia con el PP hay que actuar de esa manera, tal y como hemos aprendido en los últimos años", ha aseverado.

Con el 3 de mayo como fecha límite para cerrar un pacto en Extremadura y con Aragón y Castilla y León como siguientes escenarios, Abascal ha sido tajante a la hora de asegurar que buscarán "unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas" a nivel programático. "Pueden estar seguros de que nos vamos a entregar a esa tarea sin descanso, con una negociación serie, entre partidos y personas adultas, que va a estar basada en las medidas concretas", ha dicho. "Antes de hablar de un gobierno de coalición queremos una negociación, medida a medida, con garantías y plazos de cumplimiento", ha repetido.

Buscar medidas

¿Cuáles serían esas garantías? El propio Abascal ha bromeado con que buscarán las fórmulas adecuadas, ya se "ante notario, con penalizaciones..." o siendo ellos mismos quienes ocupen las consejerías necesarias para cumplir con lo pactado. Así, ha resumida de manera concisa cuál es su postura de cara a la negociación con los conservadores: "Donde haya posibilidad de programa de gobierno, habrá gobiernos de coalición; donde no haya posibilidades de programa de gobierno, pues será porque hay gobierno con el Partido Socialista o porque deciden convocar a las elecciones otra vez".

Con todo esto, Abascal ha asegurado que su partido afrontará las negociacion "sin prisa, pero sin pausa" para poder dilucidar si es posible alcanzar un acuerdo con los populares y ha dejado entrever los pasados problemas que tuvieron en los gobiernos autonómicos. Fue en julio de 2024 cuando Abascal dio por rotos los Ejecutivos de Castilla y León, Aragón, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana y retirar su apoyo al de Baleares por respaldar el reparto de menores migrantes provenientes de Canarias.

Noticias relacionadas

Buenos resultados

Habiendo logrado 14 procuradores en las Cortes de Castilla y León, uno más de los que obtuvieron en 2022, Abascal ha reivindicado que su formación "ha vuelto a romper su techo electoral". Sin embargo, la formación de extrema derecha confiaba superar el 20% de los votos y, finalmente, obtuvo un 18,9%. Así, ante los que apuntan a un posible estancamiento de Vox, ha dicho que el partido "no ha tocado techo", pero que hay muchos que llevan años preconizando la muerte de Vox.