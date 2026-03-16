La Generalitat declara la guerra a la IA en sus oposiciones: así quiere evitar la copia en los exámenes

Las nuevas tecnologías y el ritmo al que avanzan, abriendo casi a diario nuevas posibilidades y aplicaciones para sus usuarios, terminan por adelantarse a la realidad en muchas ocasiones. También en el acceso a la función pública, donde la aparición de herramientas tan potentes como la Inteligencia Artificial (IA) ha abierto un profundo debate sobre cómo prevenir su uso en exámenes y la capacidad de las administraciones para vigilar estos posibles fraudes, cada vez más sofisticados. Ya no son las clásicas 'chuletas', ni siquiera los teléfonos móviles. Ahora casi cualquier elemento cotidiano puede convertirse en un dispositivo digital capaz de chivar las respuestas a los aspirantes.

Las alarmas saltaron esta misma semana, tras conocerse que un opositor del MIR fue cazado en Santiago de Compostela utilizando unas gafas de IA durante la prueba. Fue expulsado y tendrá un cero en el examen, pero el caso ha sembrado dudas sobre el considerado como el examen más difícil de España y, además, ha hecho que gobiernos autonómicos como el valenciano se pongan en guardia y trabajen ya en reforzar la vigilancia para evitar, o al menos poder detectar, este tipo de actuaciones en las pruebas de su competencia.

El Consell, a través del área de Función Pública, tiene el ojo echado a estos nuevos dispositivos como las gafas de IA, que camuflados de unas lentes normales, incorporan cámaras y micrófonos capaces de procesar la imagen que observa la persona que las porta. Así, si un opositor las lleva durante un examen, las gafas podrían 'leer' la pregunta, la IA realizaría la búsqueda en sus motores tras conectarse con el móvil del usuario y este consultaría la respuesta en su reloj inteligente. Es al menos el modus operandi con el que actuó el opositor pillado copiando en Santiago.

Inspecciones físicas

Fuentes de la Conselleria de Hacienda, donde se integra Función Pública, avanzan a Levante-EMV un plan 'anti IA' en las oposiciones, que se mueve en tres planos diferentes. Según explican, se van a implantar "medidas inmediatas de control in situ" para detectar el uso de gafas inteligentes. Es decir, se autorizará a los vigilantes de las pruebas de acceso a "poder realizar una inspección física" antes del examen, "verificando la ausencia de componentes electrónicos".

Asimismo, se van a trasladar "instrucciones precisas" al personal que supervisa los exámenes para que sepa detectar "indicios" del uso de este tipo de dispositivos "tales como luces que se activen al grabar o tomar fotos, monturas inusualmente gruesas y componentes electrónicos, entre otros", asegura Función Pública.

Inhibidores de frecuencia

Otro eje de actuación, más directo, que contempla la Generalitat es la instalación de inhibidores de frecuencia en las aulas. Estos dispositivos, muy habituales en puntos críticos como cuarteles o comisarías, son capaces de anular diferentes tipos de comunicaciones al saturar de información la frecuencia en la que emiten, por lo que bloquearían un posible uso de gafas de IA o similares.

El Consell remarca que ya viene aplicando "distintas medidas de prevención y control" que van "más allá de la vigilancia ordinaria" en sus pruebas de acceso al cuerpo público, pero se abre a incorporar otras como el uso de inhibidores ante el "auge de nuevas tecnologías y el uso de ellas en exámenes", que "obliga a extremar las precauciones y estudiar la implementación de posibles nuevas medidas" como esos dispositivos.

Preguntas 'anti IA'

Asimismo, el gobierno autonómico recuerda que ya en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) convocadas en los últimos años han avanzado en otro tipo de mecanismos para evitar el uso de la IA, no tan orientados a detectar o anular técnicamente estos dispositivos sino a complicar su utilización, obligando a un razonamiento humano con el diseño de las preguntas.

Noticias relacionadas

En ese sentido, se han introducido cuestiones "teórico prácticas y de Pensamiento Crítico" que no puedan ser contestadas a través de la IA o con una simple búsqueda o pregunta a un chatbot, así como ajustes de tiempos concretos que "limiten la capacidad de buscar ayuda externa equilibrado con garantizar el correcto desarrollo de las pruebas".