El Gobierno perfila un primer paquete antiinflación con rebajas fiscales a carburantes o la luz y prohibición de cortes de suministros

El Consejo de Ministros aprobará este viernes en una reunión extraordinaria medidas para contener el precio de los carburantes y la luz, así como de protección a las familias vulnerables para asegurar la garantía de suministros básicos. Medidas estructurales para mitigar los efectos económicos de la guerra en Oriente que se combinarán con otras de carácter estructural, en aras de fomentar la soberanía energética a través de la apuesta por las renovables. Desde el área económica del Gobierno no descartan que las medidas se vayan modulando en función de cómo evolucione el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Se rechazan así incluir en este primer paquete algunas de las reivindicaciones en las que coinciden sus socios del arco izquierdo, como la prohibición de desahucios, la recuperación del impuesto a las energéticas o intervenir en el sector de la alimentación. Mientras se insiste en la necesidad de medidas "quirúrgicas", desde Junts ponen sobre la mesa hasta una veintena de rebajas fiscales y en el PNV sitúan el foco en las ayudas a la industria electrointensiva.

Las conversaciones para asegurar el apoyo del Congreso al plan de Gobierno todavía siguen abiertas, aunque formaciones como Podemos ya han avanzado que les parece insuficiente lo trasladado por los socialistas. Vox, por su parte, ya ha anticipado su voto en contra.

Las medidas para contener el precio de los carburantes se centrarán en rebajas fiscales, especialmente en los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, los más golpeados en estos momentos. Se descartan las bonificaciones, como las desplegadas en tras la invasión rusa en Ucrania, cuando se aplicó una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel a la vista de que los resultados no fueron los esperados.

Los sindicatos han reclamado asimismo un mayor control para que las rebajas fiscales no vayan a parar a engrosar los márgenes empresariales. En esta línea se implantarán mecanismos antifraude. Por el momento todavía no se ha concretado qué impuestos de los que se incluyen en el precio final de gasolina y gasóleo se pretenden tocar para contener las subidas del precio final ni tampoco si se aplicarán de manera generalizada para todo tipo de combustibles y para todos los consumidores.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con las industrias de alimentación, de piensos y de fertilizantes / MINISTERIO DE ECONOMÍA

Para mitigar el impacto de la crisis energética en la subida de la luz se plantean rebajas del IVA. En el anterior escudo social su reducción se fue modulando en distintos planes, pasando del 21% al 10% y, finalmente, al 5%. CCOO y UGT han demandado también que se tengan en cuenta las rentas, evitando universalizar las rebajas. Los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Agricultura, Luis Planas, abordaron este mismo lunes la situación de la industria alimentaria, fertilizantes y piensos con representantes de estos sectores. Desde el inicio de la guerra en Irán se han disparado los precios de los fertilizantes amenazando su repercusión en la cesta de la compra.

Dentro de las medidas estructurales, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha apostado por mirar a largo plazo para “acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por la autonomía estratégica y energética". Otro de los elementos en esta línea pasa por el impulso de las interconexiones energéticas.

A la espera del Consejo Europeo

Pese a las resistencias de Francia, en el Gobierno apuntan a que habrá “movimientos pronto” en la UE. Se trata también de una prioridad para Portugal y ambos países incluyeron en la declaración conjunta de su última cumbre bilateral, celebrada el pasado 6 de marzo, el objetivo de “la puesta en servicio de la décima interconexión eléctrica, así como en los proyectos de interconexión en el Golfo de Vizcaya y Pirineos I y II entre la península ibérica y Francia en consonancia con el objetivo europeo del 15% de interconexiones eléctricas, lo que permitirá aumentar la capacidad de intercambio, la resiliencia del sistema eléctrico ibérico y la capacidad de integración de energías renovables”.

El Gobierno quiere acompasar los pasos de este escudo social con la UE y “los límites que plantee” Bruselas. Uno de los motivos por los que ha decidido posponer la aprobación del plan al próximo viernes, un Consejo de Ministros extraordinario. El día antes se reunirán los Veintisiete en el marco del Consejo de Europeo.

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Está previsto que el real decreto se componga de cuatro partes. La primera de ellas contendría medidas estructurales orientadas a impulsar la electrificación de la economía y el despliegue de renovables para reducir la dependencia del gas y el petróleo. Las otras tres contendrán medidas coyunturales. Las enfocadas a reducir la fiscalidad de los servicios energéticos, las relativas a los carburantes y las de protección de colectivos vulnerables como la prohibición de cortes de suministros.