Renuncia al acta el concejal de Altea (Alicante) denunciado por abofetear a su pareja

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por abofetear y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

Ramón Mompó, sin antecedentes de maltrato sobre la víctima, fue arrestado a las 21 horas del pasado domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.

A primera hora del lunes, el alcalde de Altea anunció que le retiraba cautelarmente las competencias delegadas y su partido político, Compromís, le suspendió de militancia.

Tras pasar por los calabozos de la Guardia Civil, al mediodía del mismo lunes quedó en libertad con cargos de los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves tras pasar a disposición del juzgado de la Plaza número de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia.

El juzgado no dictó una orden de protección porque ninguna de las partes lo solicitó ni tampoco consideró que se dieran los requisitos, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ha indicado que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación de declarar y no ratificó la denuncia.

En todo caso, el juzgado de Dénia ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia Benidorm para que haya un juicio rápido que, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, se celebrará en las próximas semanas.

Esto será así porque, aunque la víctima y cónyuge se ha acogido a la prerrogativa de evitar de declarar, dentro de las diligencias figura un parte de lesiones que constituye un elemento objetivo y ajeno a la testifical que aboca a que la fiscalía solicite la continuación del procedimiento.

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De esta manera, el juicio rápido debería celebrarse en los juzgados de Benidorm en las próximas fechas, entre dos semanas y un mes aproximadamente, por los supuestos delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, recogidos en el artículo 153 del Código Penal referido a la violencia de género.