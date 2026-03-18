La Zarzuela confirma ya la invitación que Sheinbaum mandó al Rey para ir al Mundial de fútbol a México

La Zarzuela ha confirmado esta tarde de miércoles la invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Felipe VI para que asista en México al partido entre España y Uruguay del Mundial de fútbol que se celebrará el 26 de junio en la ciudad de Guadalajara. La comunicación oficial de la Casa del Rey llega dos días después de que EL PERIÓDICO adelantara en exclusiva el contenido y la fecha de esa carta, que llegó a la Zarzuela días después de la operación que acabó con la vida del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La existencia de esa carta, confirmada con fuentes diplomáticas, ayudaba a entender por qué Felipe VI el lunes hizo ese gesto tan importante a nivel diplomático diciendo que en la Conquista de América había habido "mucho abuso". La Zarzuela no quiso aclarr a EL PERIÓDICO la existencia misma de la misiva ese día, pero sí lo ha hecho este miércoles. La Casa del Rey apunta que la carta está fechada el día 3 de febrero pero que fue recibida el día 24, dos días después de que cayera el 'Mencho' y Sheinbaum temiera por que la ola de inseguridad y el daño reputacional menguara la asistencia internacional a su país con motivo del Mundial. La diferencia de fechas suele ser habitual, aunque no con tantos días de diferencia. Por ahora ni el jefe del Estado ni tampoco ningún miembro del Gobierno ha confirmado que vayan a acudir a ver a la selección a México.

Por tanto, fue Sheinbaum la que dio un paso significativo con esa invitación para rebajar la tensión que ambos países viven desde que, en 2019, su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, exigiera al Monarca español pedir perdón por las atrocidades cometidas por los conquistadores. En aras de mejorar la relación diplomática, tras leer la carta, el Rey y el Gobierno español quisieron hacer ese gesto de admitir la existencia de episodios oscuros aunque sin llegar a pedir perdón explícitamente, algo con lo que no está de acuerdo algunos de los principales partidos políticos españoles como PP y Vox. Además, Felipe VI subrayó que no se puede interpretar la historia de entonces con los ojos de ahora.

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¿Por qué la Zarzuela confirma ahora la existencia de esa carta? Este paso de la Casa se produce después de que algunos dirigentes conservadores, como Isabel Díaz Ayuso y en cierta medida también Alberto Núñez Feijóo, se hayan mostrado contrarios en las últimas horas a cualquier gesto de disculpas ante México. "Abusos, los de los aztecas y mayas. Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden", ha dicho Ayuso. Esa misiva que llegó el 24 de febrero demuestra que la que se ha movido de manera significativa para mejorar la relación diplomática con España ha sido Sheinbaum, porque, en junio y con el Mundial de fútbol, su país se juega mucho.