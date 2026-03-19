Rufián y Montero celebrarán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril sobre el futuro de la izquierda

Gabriel Rufián e Irene Montero celebrarán un acto conjunto el 9 de abril en Barcelona para abordar el futuro de la izquierda. Después de que el portavoz de ERC en el Congreso compartiera escenario con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para analizar la desunión en la izquierda y la necesidad de acudir a las urnas con un plan, ahora es el turno de la secretaria política de Podemos y, por el momento, candidata del partido a las próxima elecciones. El acto estará moderado por el exdirigente morado y excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Bajo el título 'Què s'ha de fer?', Rufián y Montero se encontrarán en Barcelona, tras el ruido que generó el último acto de Rufián en Madrid junto a Delgado. Fuentes cercanas al portavoz republicano explican que el espíritu de este encuentro es el mismo, poder debatir sobre la situación que está viviendo la izquierda a la izquierda del PSOE y plantear soluciones para evitar la desunión a la hora de concurrir a las distintas elecciones. No obstante, fuentes de ERC niegan que el acto sea el origen de una hipotética candidatura conjunta.

"0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", publicó Rufián en la red social X, antes Twitter, el pasado domingo, tras conocerse que tanto la candidatura de IU y Sumar como la de Podemos se quedaban fuera de las Cortes de Castilla y León. En este sentido, el dirigente de ERC lleva meses avisando del riesgo que supone que las formaciones de izquierdas acudan divididas a las urnas y ha alentado en varios momentos a la unidad de todas las formaciones.

Unidad y candidaturas

A mediados de febrero, en el acto celebrado en Madrid, Rufián ya incidió en este diagnóstico: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Esto ya sé que es antiaparato, si no, nos van a fusilar políticamente". Además, reclamó "ciencia, método y orden" para que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas, aquella que más sume, y poder así evitar la disgregación del voto. No obstante, las rencillas entre Podemos y algunas de las formaciones integradas en Sumar hacen difícil esta situación.

En este sentido, resulta significativo que sea Domènech quien modere el acto, ya que es uno de los que más han remado a nivel teórico junto a Joan Tardà para que haya un frente popular inspirado en la experiencia francesa y considera que esta es la hipótesis que la izquierda española aún no ha probado, informa Sara González.

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Guiños

El portavoz de ERC, que tuvo sus más y sus menos con Pablo Iglesias cuando este todavía estaba en la política activa, siempre ha mantenido una buena relación con Montero. Además, Rufián suele aprovechar sus discursos para mostrar el cariño que siente por la formación morada. En el acto con Delgado aseguró de Podemos que "ha sido, es y será una formación política imprescindible". De Montero dijo que es "una fuerza de la naturaleza" que "cuando lee un prospecto de un medicamente emociona".