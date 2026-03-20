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Consejo Ministros extraordinario

El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios

El Ejecutivo incluye rebajas fiscales en carburantes y el recibo de la luz en su paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio

Sánchez emprende regreso desde Bruselas para presentar el plan de medidas por la guerra

Sánchez emprende regreso desde Bruselas para presentar el plan de medidas por la guerra

Iván Gil

David Page

Madrid

El Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes aprobará un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y tambien la suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de la electricidad para bajar la factura de la luz, según confirmaron fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará cuenta de las medidas aprobadas en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa a partir de las 11 horas. En el paquete, tal y como han ido insinuando estos días desde el ala socialista del Ejecutivo, no hay ninguna medida relacionada con el precio de la vivienda como ha reclamado - y sigue presionando- insistentemente el sector minoritario -Sumar- de la coalición.

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