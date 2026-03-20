Sumar saca pecho de sus "conquistas" en el plan anticrisis tras el pulso al PSOE: "Para eso estamos en el Gobierno"

Sumar da por ganada la batalla librada este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. El desencuentro llegó al límite con el PSOE, que rechazaba incluir medidas de vivienda en el decreto con ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán, llevó a los ministros del ala minoritaria del Gobierno a plantar al ala socialista en Moncloa, obligando a retrasar la reunión de Gobierno dos horas y forzando una negociación in extremis, que se ha saldado con la inclusión de la prórroga de contratos durante dos años en un decreto aparte y la vinculación de la bajada del IVA al control de los márgenes empresariales. Un resultado que sabe a victoria en las filas de Yolanda Díaz, donde consideran "conquistas" los logros arrancados a Moncloa.

"Excelente acuerdo", lo ha descrito el ministro de Cultural, Ernest Urtasun, en comparecencia en el Congreso ante la prensa tras el Consejo de Ministros. El dirigente detalló las largas negociaciones, donde Sumar puso dos condiciones: "No queríamos un escudo social sin alquileres" y "no queríamos que la bajada fiscal pudiera utilizarse para aumentar los márgenes empresariales". "En estos dos puntos no teníamos acuerdo y hemos logrado un acuerdo muy satisfactorio", apuntó el dirigente de Sumar.

La situación se salvó con un acuerdo para incluir un control de los márgenes empresariales en el decreto anticrisis y en aprobar un segundo decreto con las medidas en materia de vivienda, con las renovaciones de contratos topadas al 2% y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que expirasen en 2026 y 2027.

"Hemos logrado que los inquilinos vean sus derechos protegidos en el escudo social", se felicitó Urtasun. El dirigente apuntó a que ambas medidas estarán en el BOE este sábado, cuando entrarán en vigor, pero avanzó que se darán más tiempo para llevarlo a que se ratifique en el Congreso: "Para este segundo real decreto nos vamos a dar un plazo de ratificación más grande porque vamos a iniciar una labor con los grupos parlamentarios", argumentó, avanzando que el escudo social se aprobará antes en el Congreso, mientras que las medidas de vivienda agotarán más el plazo de los 30 días legales para ratificarse. Urtasun también hizo un "llamamiento a que nos movilicemos para que este decreto salga adelante".

El dirigente de Sumar aprovechó para sacar pecho de su presencia en el Gobierno. "El papel de Sumar es estar en el Gobierno para transformar y es lo que estamos haciendo", señaló, antes de advertir que el plantón se debió a que "los documentos no contemplaban las mediads que pedíamos". Así, presumió de "capacidad de acción" dentro del Ejecutivo y señaló que "Sumar a través de insistir en propuestas, lo ha conseguido". "El Gobierno hoy se ha fortalecido porque manda un mensaje de que el escudo social es también para inquilinos".

Preguntado sobre el argumento del PSOE de no incluirlo por el eventual rechazo de PNV y Junts, Urtasun recordó que ambas fuerzas apoyaron las mismas medidas en decretos anticrisis anteriores, y aseguró que ya había mantenido contactos con el partido posconvergente: "Vamos a darnos un margen para discutirlo con los grupos, pero no es nada que esta cámara no haya aprobado antes".

Los ministros celebran

Todos los ministros de Sumar han pasado a celebrar el acuerdo, que en el ala minoritaria sabe a victoria. "El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", defendió en redes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, encargado de negociar la parte de vivienda.

En declaraciones a La Sexta, Bustinduy se mostró "satisfecho" con el acuerdo y atribuyó el "logro" también al resto de fuerzas de izquierdas, agradeciendo públicamente el empuje de otros socios. "Este es un logro del socio minoritario en el Gobierno, de la izquierda en el Gobierno, pero también de los socios parlamentarios que han empujado para ello", afirmó."Así que yo expreso mi agradecimiento a todos quienes se han aportado esta semana para que consigamos hoy esta gran victoria", continuó el ministro, anes de lanzar un guiño al resto de aliados progresistas: "Yo espero que todos juntos seamos capaces en las semanas que vienen de defender esta cuestión".

"Para esto estamos en el Gobierno", argumentó también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente", detalló.

También la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de IU, sacó pecho del acuerdo alcanzado. "Hemos conseguido un acuerdo para evitar precios abusivos de las empresas y para prorrogar los contratos de alquiler. Un Gobierno que protege a la gente. Esa es la única opción".

"El PSOE quería un Escudo Social diseñado por Feijóo. Sin embargo, Sumar ha conseguido un escudo para proteger a la gente de nuestro país", defiende el partido de Yolanda Díaz en un mensaje remitido a sus seguidores.

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El planteamiento de Sumar es radicalmente opuesto al de Podemos, que ha criticado duramente el escudo social. "Es un decreto que perfectamente podría haber firmado Feijóo", expresó la candidata morada a las generales, Irene Montero, que dejó en el aire su voto al decreto:"Son injustas e ineficaces: no bajarán los precios y la gente pagará las consecuencias de la guerra. Para contar con nuestro voto, debe intervenir los alquileres y topar los precios de alimentos y energía".