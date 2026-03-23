Juanma Moreno convoca las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento regional y ha convocado las elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo. El jefe del Ejecutivo andaluz ha desvelado la gran incóginita que sobrevolaba el panorama político de la comunidad en una comparecencia convocada de forma urgente, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

"Ha llegado el momento, en unos momentos compareceré para informar de una decisión importante para la comunidad", anunció Juanma Moreno en un mensaje difundido a través de redes sociales. Instantes después comunicó formalmente la disolución del Parlamento andaluz y la fecha escogida con el objetivo de alcanzar "la máxima participación electoral para que los andaluces hablen con claridad".

El domingo 17 de mayo, además, abre la posibilidad de que la nueva legislatura y el nuevo gobierno que salga de las urnas se configuren antes del verano: "Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación y para llegar al verano con un horizonte político despejado. Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto político que exige anticipación y estabilidad”, detalló el presidente andaluz, quien destacó que durante los últimos años había tenido que escuchar numerosas "voces" que le aconsejaban un adelanto electoral que ha rechazado en todo el momento "porque sus adversarios no tenían ni candidato": "Siempre tuve claro que debía llegar al final de la legislatura porque es algo que en Andalucía no ocurría desde hace catorce años".

"Ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad y confianza. Cuatro años intensos en los que la tierra ha avanzado", apuntó el presidente andaluz quien destacó el balance legislativo de estos cuatro años así como el hecho de que se hayan aprobado todos los presupuestos sin sobresaltos gracias a una "mayoría suficiente". Precisamente, ese es uno de los ejes fundamentales de la estrategia del presidente ante las próximas elecciones del 17 de mayo en las que, según las encuestas, se encuentra en el límite de perder la mayoría absoluta.

Estabilidad, certidumbre e interés general

El mensaje difundido por el presidente andaluz recogió los ejes de la precampaña electoral que arranca de forma inmediata y en la que está en juego que pueda revalidar la mayoría absoluta que obtuvo en 2022: la reivindicación de un gobierno estable, que aporte certidumbre y que ponga "el interés general por encima de cualquier ideología". "Hemos puesto a Andalucía por delante de todo. Hemos mostrado una forma de actuar con respeto, diálogo y moderación. Es la vía andaluza", puntualizó Juanma Moreno.

La aprobación de cuatro presupuestos, uno por año, sin ningún sobresalto o la tramitación de 64 proyectos legislativos, a través de leyes o decretos leyes, fueron los ejemplos puestos encima de la mesa por el presidente para reforzar su discurso. "Hemos aprobado incluso iniciativas que partían de los grupos de la oposición", subrayó.

En esta línea, Moreno aprovechó para hacer un llamamiento a una campaña "limpia": "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que estemos a la altura y tengamos un proceso político limpio, con honestidad y con nobleza. Ese es el espíritu con el que convoco estas elecciones".

Una convocatoria en plena escalada de precios y bélica

Tras la crisis provocada por los fallos en los cribados de cáncer de mama, la imagen del Gobierno andaluz se ha visto reforzada en los últimos meses por su gestión del trágico accidente ferroviario de Adamuz y del tren de borrascas que situó a la comunidad en una situación de máxima alerta. Ambos episodios fueron recogidos por el presidente en su anuncio de convocatoria electoral. "Hemos dado un ejemplo de coraje, valor y serenidad ante toda España".

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La convocatoria electoral, no obstante, se produce en un momento de máxima tensión política por el conflicto de Irán y por sus efectos sobre los precios del combustible. "Son situaciones que exigen anticipación y capacidad de respuesta. El coste de la vida se está disparando. Lo comprobamos cada vez que hay que echar gasolina o afrontar gastos como el pago del alquiler. Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad", puntualizó.