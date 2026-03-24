Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

Miriam Nogueras ha dejado claro que votarán a favor del real decreto con medidas para hacer frente a la guerra en Irán. Eso sí, la portavoz de Junts en el Congreso ha explicado que su voto a favor se debe a que el Gobierno respaldará también este jueves una proposición no de ley de los posconvergentes en la que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, en aplicación de la directiva europea 2020/285.