Julio Iglesias demanda a la fiscalía por no facilitarle la denuncia en su contra por abuso sexual y la jueza les cita para este viernes

La representación de Julio Iglesias, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, y la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberán comparecer este viernes en la Sala de vistas número 3 del Tribunal Central de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativo en relación con la demanda que el artista interpuso contra el ministerio público por no facilitarle una copia de las diligencias que abrió tras recibir una denuncia que se presentó en su contra por una supuesta agresión sexual y que terminaron siendo archivada.

La citación judicial obedece al trámite previsto en el artículo 117 de la ley reguladora de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que prevé que "recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento". El precepto concreto citado en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, añade que "en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el secretario judicial convocará a las partes y al ministerio fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo".

En su demanda, Iglesias se dirigía contra la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "ha denegado definitivamente por resolución de 27 de febrero de 2006 el debido acceso por el denunciado a las diligencias de investigación preprocesal", lo que entendía que le generaba indefensión, por lo que iniciaba el procedimiento para tratar de lograr amparo judicial. El cantante sostiene que "las diligencias de carácter preprocesal no tienen carácter reservado frente al denunciado, y únicamente lo tienen las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, sin que las diligencias de la fiscalía puedan ser declaradas secretas".

Se trata de la segunda demanda interpuesta por Julio Iglesias a raíz de ser denunciado por presunta agresión sexual. La primera se dirigió contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haberle tachado de abusador.

Julio Iglesias contrata al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a las acusaciones contra él / Efe

Juicio paralelo

En la demanda señala que a partir del pasado 13 de enero, "en connivencia con la organización denunciante Women’s Link Worldwide, las circunstancias de hecho que se contenían en la denuncia fueron difundidas, de forma tal que permitían la plena identificación de las denunciantes. Incluso, de ser cierto lo publicado, habrían concedido entrevistas a estos medios, difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional a mi representado en el plano nacional e internacional, lo que se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas y la confidencia sobre la denuncia, decidieron orquestar una campaña mediática contra mi representado, al mismo tiempo que se aprovechaban de negativa de las autoridades, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a que pudiera actuar normalizadamente en el seno del proceso, con grave indefensión. Por tanto, un juicio paralelo contra el denunciado, impulsado por las mismas denunciantes que solicitaban de la fiscalía, al mismo tiempo, la protección de su intimidad, una vez que habían asegurado el esperado debate público difamatorio".

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Aseguraba desconocer "los fundamentos y la motivación específica que llevaron a la fiscalía a la adopción de medidas de protección y la atribución de la condición de testigos protegidos, según resulta del Decreto de archivo, y, particularmente, el “proceso de evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el fiscal, en sus diligencias de investigación”, según dicta la resolución motivada que refleje cuáles son las circunstancias que han sido valoradas para su adopción (art. 24.1 de la citada Ley) y que llevaron a recibirles declaración por videoconferencia, sin concurso del denunciado".