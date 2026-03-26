El juicio a los Pujol se reanuda con el informe pericial de la Agencia Tributaria que suscitó la protesta de la Abogacía del Estado

El juicio a los Pujol se reanudará este jueves en el mismo punto que quedó el lunes: con la declaración del perito de la Agencia Tributaria Luis Castelló García Arquimbau, cuya comparecencia fue solicitada por la defensa del expresidente de Isolux Corsán Luis Delso, uno de los nueve empresarios que comparte banquillo con el exmandatario catalán y su familia. El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Jordi Pujol Soley y a sus hijos, Jose Ricardo de Prada, accedió a la incorporación del dictamen, lo que suscitó una enérgica protesta por parte de uno de los dos abogados del Estado que ejercen la acusación en nombre precisamente de Hacienda, José Ignacio Ocio.

El presidente señaló que admitía la prueba, sin perjuicio de la interpretación que el tribunal terminara haciendo del informe, en aras de que la "verdad judicial" que se establecerá en la sentencia sea lo más completa posible. Además, suspendió la vista para que todas las partes pudieran analizarlo. El abogado del Estado respondió que se estaba abriendo una puerta peligrosa al permitir la incorporación de pruebas en una fase del juicio tan avanzada, lo que podía llevar a las acusaciones a solicitar la inclusión de pruebas documentales que hasta ahora no estaban en las actuaciones. Óscar Morales, que ejerce la codefensa de Delso junto a José Antonio Choclán, recordó que se trataba de un informe de la propia Agencia Tributaria, a la que Ocio representa, por lo que su inclusión no debía suponerle problema alguno.

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Este jueves también están citados ante el tribunal que juzga a los Pujol varios inspectores de Hacienda y cuatro expertos caligráficos. Está previsto que comparezca, además, media docena de testigos, que junto a los previstos para el próximo día 13 de abril pondrán fin a la prueba testifical.