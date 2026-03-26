Carlos Cuerpo nuevo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y situado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo ministro de Hacienda. Son los dos cambios que ha comunicado este jueves el jefe del Ejecutivo en una remodelación obligada por la salida de la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'. Para su relevo en la Vicepresidencia Primera ha optado por un perfil más técnico que político, puesto que Cuerpo no tiene carné socialista.

Una decisión que da cuenta del interés por mantener los buenos datos económicos en la recta final de la legislatura ante un contexto de incertidumbre por las consecuencias de la guerra. De hecho, el titular de Economía había recibido el encargo de encabezar al área económica del Ejecutivo para desplegar el paquete de medidas anticrisis.

Se recupera así un modelo como el seguido con Nadia Calviño, quien ostentó en la vicepresidencia primera la cartera de Economía. Como Cuerpo, tampoco tenía carné del PSOE y destacó por un perfil más técnico que político. Con todo, el temple del titular de Economía y su perfil lo ha dotado de una mayor capacidad para la búsqueda de consensos, como ocurrió con el plan contra los aranceles impuestos por Donald Trump.

Para la cartera de Hacienda, Sánchez ha sorprendido con el nombramiento de Arcadi España, que ocupaba hasta este jueves la secretaría de Estado de Política Territorial. Un perfil más político, procedente del PSPV, para un departamento que tiene el reto de acabar de impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica y que tiene sobre la mesa carpetas abiertas como la negociación con ERC para la cesión del IRPF.

Fotografía de archivo del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. / Biel Aliño / EFE

El nuevo ministro de Hacienda se ha fajado en negociaciones bilaterales con los territorios y ostenta un perfil federalista dentro del socialismo que le puede servir para encarar las negociaciones pendientes con los republicanos en materia de IRPF. Algo que fuentes de su entorno trasladan que "se le da bien", en referencia a la capacidad negociadora.

Antes de conocerse el perfil del sustituto de Montero en Hacienda, en el Ejecutivo sostenían que mantendrían sus líneas rojas respecto a la cesión del IRPF. Desde el principio de la “igualdad de todos los españoles”, señalaban, en contraposición a las pretensiones de ceder “la llave de la caja”. El planteamiento que ahora pone sobre la mesa ERC, argumentaban las mismas fuentes, “no es abordable” ni lo será si se mantiene. La única salida, concluían, es que “se rebajen” sus pretensiones.

“Experiencia, integridad, coherencia y solvencia técnica, este el perfil de este Gobierno”, resumía Sánchez tras dar cuenta de los nuevos perfiles. Sobre Cuerpo, antes de repasar su currículum en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la AIReF y la Secretaría General del Tesoro, señalaba que es "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes del país, de dilatada experiencia".

Respecto a España, Sánchez ha destacado igualmente su "dilatada trayectoria al servicio del Estado", pasando por varios ministerios y habiendo sido conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig. Una persona "recta, inteligente y comprometida", añadía, "que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero". El objetivo de ambos, remató, mantener al país "en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi ocho años".

Crisis quirúrgica

El jefe del Ejecutivo se ha dado un margen de casi tres días desde que Juanma Montero avanzó la convocatoria electoral la noche del pasado lunes. Después del Consejo de Ministros del pasado martes, en el que Montero se despidió del resto de ministros, Sánchez se centró antes de los cambios en su comparecencia el miércoles en el Congreso para dar cuenta de la posición de España en la guerra de Irán y este jueves en el pleno para la convalidación del decreto anticrisis, que ha tenido luz verde.

La sensación dentro del Consejo de Ministros era que, como ha sucedido a lo largo de la legislatura por otras salidas obligadas, los cambios serían quirúrgicos, como finalmente ha acabado ocurriendo. Esto es, acotados a las carteras que deja la vicepresidenta primera y responsable del departamento de Hacienda. El presidente del Gobierno se ha reservado en lo que va de legislatura el comodín de una crisis amplia de Gobierno, limitándose a cambios puntuales. En total, se han producido cuatro remodelaciones, de pieza por pieza, todas obligadas por salidas anunciadas.

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Lo que no hará Montero es dejar su acta de diputada. La conservará hasta que se conforme el parlamento andaluz. Si renunciase antes, según defienden en su equipo, tendría que incorporarse a la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío.