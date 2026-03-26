Vox designa a Manuel Gavira como candidato en Andalucía

La dirección de Vox ha designado a Manuel Gavira como candidato a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo. Gavira es actualmente el portavoz de los de Santiago Abascal en la cámara autonómica. Natural de Cádiz, ha sido parlamentario de Vox en Andalucía desde que esta formación entró por primera vez en la cámara autonómica en 2018. Fue en la segunda legislatura, esta última, en la que el Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno ha tenido por primera vez mayoría absoluta, cuando empezó a ejercer de portavoz.

Licenciado en Derecho, durante la primera legislatura fue miembro de la Mesa del Parlamento, donde ejerció como secretario. En aquella ocasión, el apoyo parlamentario de la extrema derecha sirvió para que por primera vez el PSOE no gobernase la Junta, permitiendo el primer gobierno de Moreno en coalición con Ciudadanos, cuyo líder regional, Juan Marín, ejerció de vicepresidente durante cuatro años.

Con Gavira Abascal, que volverá a ser el principal protagonista de la campaña de su partido, por encima incluso del candidato, opta por un perfil muy bregado en la política andaluza durante casi la última década y de perfil muy disciplinado y leal con al dirección nacional. En 2018, cuando aún era un partido extraparlamentario, optó por el polémico juez Francisco Serrano, inhabilitado en su día por cambiar el régimen de visitas de un niño de padres divorciados que había establecido otro juzgado. En 2020 abandonó la política tras ser imputado por un fraude millonario.

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Hace cuatro años, fue Macarena Olona quien encabezó la candidatura andaluza de Vox. Aunque entonces no trascendió, ese fue el principio del fin de su vinculación con Abascal y con el partido, al que ya no pertenece. Olona no era la elegida por Abascal, pero en una política de hechos consumado, la abogada del Estado se postuló públicamente, forzando a al dirección a designarla. Los resultados fueron un fiasco, pese a que el partido aumentó ligeramente su representación, tras una campaña fuertemente criticada desde distintos ámbitos por, entre otras cosas, fomentar la imagen más tópica o estereotipada de la comunidad más poblada de España.