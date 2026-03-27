Una militante de Vox acusa en público de acoso sexual a un cargo del partido en Barcelona: "¡Mal hombre!"

Una actuación sorprendente de una militante del partido de ultraderecha Vox en Barcelona ha aireado la existencia de una investigación interna en el partido a un supuesto acosador sexual este invierno. Una mujer mayor interrumpió el pasado martes el pleno del distrito de Sants-Montjuïc para repartir unas octavillas que señalaban públicamente a Miguel Martínez, consejero de la formación en este territorio.

La mujer, muy indignada, se acercó a la mesa de los consejeros de los distintos partidos políticos y entregó un ejemplar a cada uno, mientras profería gritos como “¡mamón!” y “¡mal hombre!”. “¡Es horrible lo que está pasando en este país! ¡Un señor que se sienta en este ayuntamiento y hace polvo a las mujeres!”, espeta. La presidenta de la sesión, Jess González (Bcomú) la llamó al orden, mientras el consejero de Vox acusado exigía que se la expulsara e incluso pedía a compañeros que llamaran a la policía para desalojarla.

La octavilla, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, reza: “Si existen acusaciones internas contra Miguel Martínez deben investigarse. La ética política exige aclarar cualquier comportamiento inapropiado hacia las mujeres”. Según ha avanzado el diario EL PAÍS, la militante se llamaría Eugenia y habría impulsado la acción tras hablar con otras mujeres del entorno de Vox. El mismo rotativo apunta que María Visitación Yerbes y Francisco García, dos exrepresentantes del grupo municipal despedidos el año pasado, habrían solicitado justo antes a superiores suyos que indagaran sobre conductas de Miguel Martínez.

Octavilla repartida por una militante de Vox contra el consejero de distrito Miguel Martínez en el pleno de Sants-Montjuïc / Youtube / Ayuntamiento de Barcelona

Protocolo activado este invierno

Portavoces de Vox en la provincia de Barcelona niegan la mayor y exponen a EL PERIÓDICO su versión de los hechos, que invierte los roles y dibuja a Martínez como víctima de “una campaña de acoso y amenazas”. “VOX no ha recibido ni conoce ninguna denuncia contra Miguel Martínez, ni policial-judicial, ni interna en los órganos del partido”, zanja. El relato oficial detalla que el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) del partido inició el “protocolo” interno previsto para estos casos el pasado 2 de febrero, “al llegar anónimos acosándolo”.

En la siguiente reunión, el 16 de febrero, “se convoca a Miguel y se le pregunta”. El partido describe la búsqueda de testimonios así: “Se hace correr la voz entre los equipos para ver si alguien tiene algo contra él, que venga a informarnos”. En la sesión del 23 de marzo, es decir, este lunes, la víspera del pleno de Sants, el comité cierra el protocolo. “Investigamos y no nos llega ninguna víctima, ni mucho menos una denuncia”, argumentan las mismas fuentes. “Estamos abiertos a volver a abrir el expediente si recibimos alguna otra información”, sostienen.

Acusado ya en 2025

No obstante, Vox reconoce tácitamente que tenía conocimiento de acusaciones a Martínez al menos desde la primavera de 2025 y que el cese de Yerbes estuvo directamente relacionado con él: “Tuvimos conocimiento de que Yerbes estuvo presionando a una afiliada para que acusara falsamente a Miguel Martínez de acoso sexual porque así nos lo manifestó la afiliada”. “Por eso se pierde la confianza en ella y finalmente se la despide”.

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El otro cese, el de Francisco García, lo atribuye a “motivos laborales”. García lideraba Vox en Badalona y ahora colabora con el partido de Alvise Pérez en Badalona. Miguel Martínez había sido consejero por el partido Valents de Eva Parera y poco antes de su disolución en 2023 fichó por Vox, como él mismo muestra en su perfil de Instagram.