La advertencia de Unai Sordo, secretario general de CCOO: "Si no se controlan los precios, las empresas se apropiarán de las rebajas fiscales"

Unai Sordo Calvo (Baracaldo, 1971), secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), encabezó el jueves en el Palacio de Congresos de Oviedo la asamblea de delegados del sindicato en Asturias y después se desplazó a Gijón para reunirse con trabajadores y representantes sindicales de ArcelorMittal.

¿Le preocupa el futuro de la siderurgia en Asturias?

Hay preocupación, porque había un plan de descarbonización con una movilización de recursos públicos muy importante que podía garantizar actividad y empleo. La siderurgia es una actividad que yo creo que tiene recorrido. Nuestra reivindicación es que se concreten esas decisiones de inversión y se movilicen los recursos que están pendientes de asignar.

Hay 450 millones de euros de fondos europeos esperando.

Es una inversión pública muy relevante y yo creo que es el momento perfecto para adaptar, a nivel de suministro energético y descarbonización, esta actividad.

ArcelorMittal demanda garantías de precios energéticos competitivos y de protección del sector. ¿Cómo se puede rebajar los precios de la energía a la industria sin que lo paguen los ciudadanos, las pymes y los autónomos?

Nosotros siempre hemos dicho que en España había que tener un sistema de suministro para las industrias electrointensivas que han estado históricamente pagando un precio energético mucho más alto que en otros países del entorno europeo. Lo que ocurre es que esto ha ido cambiando en los últimos años y España está en una mejor disposición de generar precios industriales más baratos. Por eso también creemos que es momento de movilizar esos recursos públicos que están ahí esperando. Estas multinacionales, muchas veces, extreman los argumentos con la idea de extraer más recursos públicos.

Otro sector industrial que puede ser muy importante para Asturias es el de la Defensa. ¿Se están haciendo bien las cosas desde el Gobierno vistas las tensiones que hay en Indra?

Yo creo que habría que dar un horizonte de certezas cuanto antes. Todo el mundo es consciente de que Indra y todo el espacio de la seguridad está en un momento de transformación y cuanto menos se siga especulando con los movimientos societarios, mejor. Es bueno aclarar cuanto antes el panorama. Y luego también hay que ser consciente de que esto apela a una política directamente europea.

¿A qué se refiere?

Yo creo que sería un error que el refuerzo de la política de defensa y seguridad no se escale a los ámbitos europeos y se siga pensando que el proyecto de rearme por Estados es la forma de hacer frente a los retos que tenemos. Y dentro de esa escalabilidad de la política de seguridad y de defensa, yo creo que la industria de defensa española tiene que jugar un papel determinante.

¿Se corre el riesgo de que por vestir a Indra se desvista a Santa Bárbara, como temen los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia?

Yo espero que no, por eso quiero que se defina bien el panorama y que se cuente con las potencialidades instaladas de la industria de defensa de España, pero dentro de ese concierto de ámbito europeo que creo que se debe tener en todos los elementos estratégicos: en la seguridad en general, en la aviación, en las telecomunicaciones.

En el sindicato, ¿hablar de las potencialidades de la industria armamentística les genera un conflicto moral?

Hombre, siempre es un tema de discusión. Es un tema complejo. A nosotros más que un conflicto moral, lo que nos genera es una oposición política al incremento desmesurado de los gastos en defensa y en armamento, teniendo en cuenta que se ha hecho precisamente para favorecer desde Europa una especie de plan industrial para la industria de defensa de Estados Unidos y para la salvaguarda de la industria alemana que está atravesando una seria crisis existencial. Desde ese punto de vista yo creo que el incremento del gasto en defensa al 5% del PIB en cada Estado que pretendía Estados Unidos y que firmó con la Comisión Europea, es un puñetero despropósito. Europa ya gasta en armamento más que Rusia.

¿Desperdiciamos la oportunidad industrial del rearme?

Lo que hace falta es una política de seguridad en el ámbito europeo y ahí, obviamente, la industria de defensa española tiene que jugar un papel.

Plan anticrisis del Gobierno por la guerra en Oriente Medio. ¿Qué echan en falta?

Es un plan muy de primera respuesta ante el incremento de los precios de los combustibles. Desde ese punto de vista, el plan es limitado. Además, enfatiza muchísimo las reducciones fiscales, tanto en el IVA como en otros peajes.

¿Y eso no le parece bien?

A nosotros esas medidas solo nos parecen eficaces si van acompañadas de una garantía de contención de los precios para evitar lo que nos pasó después de la crisis de Ucrania, donde las rebajas fiscales se las apropiaron las empresas para mejorar sus beneficios empresariales. Se debe garantizar el control dinámico de los precios para que las reducciones fiscales focalizadas, individualizadas y temporales repercutan en una reducción de los precios al consumo. A partir de ahí, yo creo que, desgraciadamente, esto va a tener más capítulos. El incremento de los precios se va a extender al conjunto de la cesta de la compra a poco que se extienda la guerra.

¿Y qué se puede hacer para amortiguar ese incremento?

Hace falta un gran pacto entre las instituciones para garantizar la gratuidad o la accesibilidad al transporte público, porque de lo contrario muchas familias van a tener un sobrecoste de carburantes que no van a poder asumir. Por otro lado, en el tema de la vivienda pedimos que se apruebe el otro real decreto que está pendiente de convalidación y que se tomen medidas adicionales, porque si hay una subida de los tipos de interés va a haber un encarecimiento de las hipotecas. Y hay que evitar el abuso, no solo en los alquileres, también en los precios de compraventa de los pisos. Y se necesitaría un tercer paquete de medidas de transferencia de rentas a las familias.

¿Cómo?

Se puede a través de un impuesto negativo en el IRPF, donde a las familias por debajo de una determinada renta se les haga el ingreso suficiente para hacer frente al incremento del coste de la vida.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para defender la aprobación del decreto de la vivienda?

Evidentemente vamos a expresarnos y seguramente también vamos a movilizarnos en defensa no ya de la convalidación del decreto, sino del paquete de medidas adicionales que el sindicato ha puesto encima de la mesa.

El refuerzo del control horario en los centros de trabajo. ¿Se quedará en el cajón?

No tiene por qué. La resolución del Consejo de Estado no es vinculante y no compartimos sus razonamientos. Me parece alucinante que, ante un fraude sistemático en las horas extras que ni se declaran ni se cotizan, cuantificado en más de 3.400 millones de euros, el Consejo de Estado se ponga a divagar sobre los elementos de protección de datos que supone que la Inspección de Trabajo pueda vigilar, a través de herramientas digitales, el cumplimiento efectivo del horario. Parece que cuando hablamos de relaciones laborales, alguien añora los funcionarios con manguitos del siglo XIX.

En Asturias, las organizaciones empresariales sitúan el absentismo laboral como uno de los principales problemas. ¿Lo comparte?

Nosotros, en primer lugar, discutimos el término absentismo y no estamos dispuestos a que se demonice que la gente, cuando está enferma, coja una baja. ¿Es un problema el incremento de las bajas?. Si, pero la cuestión es por qué está ocurriendo esto.

¿Y por qué ocurre?

Hemos presentado un informe muy relevante. Primero, no hay un incremento disparatado del uso de las bajas, se diga lo que se diga. Hay más bajas, pero el 50% de ese incremento de la incapacidad temporal (IT) se explica por el incremento de la gente que está trabajando. Y el incremento del gasto de las bajas se explica en buena parte porque los salarios y, por tanto las cotizaciones y las prestaciones, también son más altas. Y luego está que la respuesta de los servicios públicos de sanidad especializada y de pruebas diagnósticas retrasan un montón las citas. Eso agrava muchas dolencias y hace que, a veces, las bajas se alarguen más de lo necesario. Si lo que se quiere es poner coto al incremento de las IT, pues hablemos del deterioro de la sanidad, de la edad media de los trabajadores, de la siniestralidad, de la calidad preventiva que hay en las empresas...

En Asturias hay más de 50.000 desempleados, pero empresarios de la hostelería no encuentras trabajadores. ¿Qué pasa?

Empieza a haber problemas para encontrar trabajadores en algunos sectores por varias razones. En primer lugar, porque hay sectores que siguen pagando salarios excesivamente bajos. Luego, hay veces que aunque los salarios no sean particularmente bajos, no son suficientes para pagar, por ejemplo, los precios asociados a la vivienda en esas zonas donde se ofrece el empleo. Y luego, con esto de las vacantes, las patronales tienen que empezar a atender a una realidad y es que la curva demográfica en España es la que es. Se van a jubilar las generaciones más numerosas de nuestra historia y se incorporan al trabajo generaciones mucho menos numerosas. Esto se tiene que suplir con una mejora de las condiciones de trabajo y mediante la correcta organización de los flujos migratorios. El problema de las vacantes, que hasta ahora yo creo que no era un problema generalizable, ni cierto, en términos de país, se está empezando a convertir en un problema real.

Su nombre aparece en las quinielas para liderar el espacio a la izquierda del PSOE. ¿Le tienta la política?

Noticias relacionadas

Hace menos de un año que fui elegido secretario general de CC OO para un tercer y último mandato y mi voluntad es concluirlo. Por otro lado, nadie se ha puesto en contacto con conmigo, lo que me parece lógica.