El Gobierno dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López por la vía exprés

El Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés. Para ello, el Gobierno aprobará un real decreto con el que le concederá la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, como ha adelantado el diario 'El Mundo' y confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Durante una entrevista en 'RAC', el máximo responsable de la diplomacia española, ha argumentado frente a las "injurias y calumnias" de la oposición que "este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos".

La vía exprés utilizada se ha justificado por la "situación tan especial" del opositor venezolano que no tendría acceso a la justificación de cierta documentación. Con todo, se reconoce para ello que se trata de una persona de extraordinaria relevancia y se argumentan asimismo motivos de política exterior.

La decisión de conceder la nacionalidad a Leopoldo López se produce después de que estuviese año y medio con estatus de refugiado en la embajada española. Además, como ha remarcado el titular de Exteriores, hay un total de 2.000 venezolanos que han llegado a España con un estatuto único para ofrecerles protección.

"Que Edmundo González esté libre en Madrid y no preso en Caracas es gracias a este Gobierno", ha remarcado Albares frente a las críticas del PP de seguidismo ante el gobierno venezolano. "Por muchos golpes de pecho" que se den los populares, ha afeado, el Ejecutivo habría actuado por la vía de los hechos mientras que la anterior administración del PP no habría "movido ni un dedo". El Ejecutivo mantiene una apuesta por el diálogo entre gobierno y oposición de cara a promover "elecciones libres" en el país caribeño.

Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria. Dadas estas circunstancias especiales el Gobierno, como señala 'EFE', pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

Presos políticos

Mientras el Gobierno presiona a la presidenta Delcy Rodríguez para acelerar el proceso de amnistía a los presos políticos en Venezuela, ofrece una vía de mediación entre gobierno y oposición. De ahí que mantenga conversaciones también con el líder opositor Edmundo González, asilado en España.

La brújula del Gobierno apunta hacia una transición que “tiene que ser pacífica e inclusiva”. Esto es, incorporando a todos los actores "representativos de la sociedad venezolana" para derivar en unas elecciones “transparentes y limpias” que otorguen legitimidad al gobierno saliente.