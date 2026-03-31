El Congreso aprueba una reforma para que los diputados en silla de ruedas puedan subir a la tribuna

Los siete escalones que impedían a Pablo Echenique pronunciar sus discursos como portavoz de Unidas Podemos desde la tribuna de oradores del Congreso dejarán de ser un problema para futuros diputados en silla de ruedas. Según explican fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha aprobado este martes una serie de reformas en el interior del hemiciclo -un espacio protegido dado su carácter histórico- para instalar distintos mecanismos que permitan sortear las escaleras y así acceder a la tribuna de oradores, a los asientos que ocupan los miembros de la Mesa del Congreso o a la bancada del Gobierno en igualdad de condiciones.

A comienzos de febrero de 2020, el Congreso acordó un presupuesto de 258.230 euros con IVA para empezar a redactar el proyecto de obras de reestructuración de los escaños del hemiciclo. Aquella iniciativa, impulsada por Echenique, quedó olvidada. Hasta este martes, cuando la Mesa del Congreso, con el 'sí' de PSOE y Sumar, ha dado el visto bueno al 'Plan para la mejora de la accesibilidad en el Palacio del Congreso de los Diputados' que conllevará un presupuesto de 3.737.000 euros y ha sido acordado con las asociaciones del sector.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se plantea la adaptación de la tribuna de Presidencia "con la incorporación de los elementos mecánicos ocultos necesarios para asegurar la accesibilidad a todos sus lugares y posibilitar el uso en igualdad de condiciones de todas las personas". Eso sí, conservando "sus elementos ornamentales que le dan su característica imagen" y "todo ello sin afectar a la imagen histórica" de la misma. También se adaptará el tramo central del banco azul, donde se sienta el Gobierno.

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No así el resto del hemiciclo, ya que según se indica en el informe es de "difícil intervención en el Patrimonio" porque "alteraría completamente la fisonomía del Hemiciclo". En este sentido, recuerdan ya existen "espacios reservados en última fila de escaños" que son accesibles para personas en silla de ruedas y que se realizan las modificaciones necesarias para mejor el acceso a los mismo. Las reformas en el hemiciclo supondrán cerca de medio millón de euros.