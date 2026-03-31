La designación de Cuerpo como vicepresidente fuerza al PP a modular su estrategia en el Congreso

La política en España a lo largo de una legislatura es, de alguna manera, una larga y prolongada partida de ajedrez entre Moncloa y el partido en la oposición, en la que el primer jugador parte con blancas, y por tanto con ventaja, y realiza movimientos que obligan al jugador con las piezas negras, en este caso el Partido Popular (PP), a responder a la iniciativa de su rival. Ahora Pedro Sánchez ha dado otro golpe al tablero, resolviendo la forzada salida del Consejo de Ministros de María Jesús Montero -centrada ya al 100% en el desafío nada menor de enfrentarse al presidente popular de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo- con el ascenso del titular de Economía, Carlos Cuerpo, a vicepresidente primero, y la designación de Arcadi España como titular de la cartera de Hacienda. Y los de Alberto Núñez Feijóo no pueden ser ajenos al cambio en el Gabinete del PSOE y Sumar, empezando por la manera de enfrentarle semanalmente en el Congreso de los Diputados, cuando se reanuden los plenos después de Semana Santa.

Cuerpo, que en la Navidad 2023/2024 llegó al Gobierno como un discreto independiente para sustituir a Nadia Calviño, responsable de Economía desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, procedente de la secretaría de Estado de Tesoro y Financiación Internacional, coge ahora unos galones que se notarán, incluso de manera plástica, a cada paso que dé. Del discreto escaño azul que ocupaba en la parte derecha del hemiciclo, entre dos ministros de Sumar como el titular de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Sanidad, Mónica García, y justo debajo del escaño que ocupa el líder de Vox, Santiago Abascal, a sentarse justo en el primer escaño a la izquierda del presidente del Gobierno, al lado también de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su más íntima enemiga en el Gabinete, como evidenciaron en el pasado reciente crisis internas como la desatada por el proyecto de la también titular de Trabajo de reducir a 37 horas y media la semana laboral.

En ese lugar, y como número dos del Ejecutivo, se enfrentará a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control parlamentaria de los miércoles, especialmente del Grupo Popular. Según confirman fuentes del mismo, será la portavoz, Ester Muñoz, la encargada, como hacía con Montero, de las primeras preguntas a Cuerpo, a las que previsiblemente seguirán, como también ocurría con la exvicepresidenta, las de otros diputados del primer grupo de la cámara. Aunque Muñoz hará preguntas no necesariamente ceñidas a la Economía. "Cuerpo no es vicepresidente económico, sino general, y por lo tanto cabe interrogarle por toda la actuación política", precisan desde el PP. Entre los candidatos a confrontar con el flamante vicepresidente primero sobre la materia de la cartera que es titular no es ningún secreto que aparece el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Ocurre que el responsable específico del área económica del PP, el ex secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, que se incorporó al nuevo Comité de Dirección del PP tras el congreso del partido celebrado el pasado verano, no es diputado.

Una abogada contra un economista

Cuerpo ya ha confrontado parlamentariamente con Bravo, sin ir más lejos la semana pasada, en el debate para convalidar el primer decreto de ayudas urgentes por la guerra en Irán. Y también le conoce en la distancia corta, habiendo negociado ambos en varias ocasiones decretos similares.

Ocurre que hasta ahora, y como el propio titular de Economía ha recordado con sorna incluso en sede parlamentaria, el interés del PP por plantearle preguntas ha sido escaso. La buena respuesta de los datos económicos macro, como el crecimiento del PIB o la creación de empleo, sin olvidar el aumento de la ocupación en los datos de la Seguridad Social o la recaudación al alza del IVA, han llevado a los populares a centrar su oposición en otros aspectos, como los indicadores de desigualdad, la vivienda o, claro, los impuestos. Y sobre esto último, especialmente, era más sencillo preguntar a Montero, algo que en principio se tendría que hacer ahora con su sucesor en Hacienda, el socialista valenciano Arcadi España, que ya ocupó idéntica responsabilidad a nivel autonómico en el Gobierno de la Comunidad Valencia que presidió hasta 2023 el socialista Ximo Puig.

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El duelo semanal entre Muñoz (León, 1985) y Cuerpo (Badajoz, 1980), dos personas de la misma generación, será entre una abogada como es la popular, afiliada desde las Nuevas Generaciones a su partido, y un economista que no es afiliado del PSOE. Y podría marcar el enfrentamiento entre la Cámara Baja entre Gobierno y oposición, con permiso de Sánchez y Feijóo, de aquí hasta el final de la legislatura.