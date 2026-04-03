Las agendas cofrades de Juanma Moreno y María Jesús Montero: ruta por Andalucía en plena precampaña por el 17M

Las elecciones del 17 de mayo están encajadas en medio del complejo calendario de festividades de la primavera andaluza que arranca con la Semana Santa. Sobre el papel entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo se abre un paréntesis en los mensajes y actos políticos. Pero en la práctica apenas queda un mes y medio para las elecciones y cada jornada, cada encuentro y cada presencia cuentan y tienen que estar cuidadosamente elegidos y difundidos. Estas son fechas clave especialmente para reflejar cercanía y conectar con una de las tradiciones con más arraigo social.

Quizá el Martes Santo reflejó la importancia de estas fechas. Juanma Moreno, María Jesús Montero (y el secretario provincial, Javier Fernández) e incluso el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, coincidieron en acompañar en algún momento a la Hermandad del Cerro del Águila. Es uno de los barrios con más población de Sevilla y forma parte del distrito donde el PSOE ha tenido tradicionalmente una mayor diferencia de voto con el PP.

La agenda de Juanma Moreno

Pero al margen de esta coincidencia, cada líder ha definido su propia estrategia. El presidente andaluz, Juanma Moreno, como suele hacer todos los años, ha sostenido una intensa agenda de Semana Santa que arranca en Sevilla el Domingo de Ramos con la Borriquita, la hermandad en la que salen sus hijos a la que no suele faltar. Tampoco ha fallado durante los últimos años el Miércoles Santo en Málaga donde acompañó a su hermandad de la Zamarrilla y el Cristo de la Exaltación. Pero, además, el presidente intensificó su agenda, con citas menos habituales y con más relevancia política a las puertas de unas elecciones en las que se juega revalidar su mayoría absoluta.

Juanma Moreno reforzó su perfil vinculado a las tradiciones andaluzas acompañando a las hermandades de Granada el Lunes Santo; de Cádiz el Martes Santo; del municipio cordobés de Cabra el Jueves Santo y, finalmente, de Jaén en la Madrugá, con la hermandad del Abuelo.

Quizá una de las circunstancias más significativas de la agenda fue el distanciamiento, de nuevo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estuvo en Málaga el Jueves Santo por la mañana y en Sevilla por la noche y un breve momento de la Madrugá. En ninguno de esos momentos coincidió con Juanma Moreno que se encontraba en las provincias de Córdoba y Jaén.

La agenda de María Jesús Montero

La secretaria general del PSOE andaluz suele tener presencia en la Semana Santa de Sevilla, aunque a título más personal. Este año, arrancó en la capital su agenda el Martes Santo acompañando a la citada Hermandad de Cerro Amate. Pero, posteriormente, se trasladó a Huelva para vivir el Miércoles Santo junto a la portavoz parlamentaria María Márquez; y a Jaén para pasar el Jueves Santo la única provincia en la que el PSOE gobierna capital y Diputación.

El Viernes Santo, María Jesús Montero hizo doblete. Por la mañana a Málaga donde compartió el Viernes Santo acompañando a la Hermandad del Santo Sepulcro y a la Hermandad Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad. Y por la tarde estuvo en los municipios de San Roque y Jerez, en la provincia de Cádiz.

Vox se centra en Cádiz y Por Andalucía en debatir sus listas

El recién elegido candidato de Vox, Manuel Gavira, también desplegó su agenda cofrade muy similar a la de años anteriores. El parlamentario gaditano se centró en su provincia y durante toda la semana difundió en redes sociales sus encuentros y visitas a hermandades de Cádiz, Jerez o El Puerto de Santa María.

La Semana Santa de la coalición Por Andalucía ha sido muy distinta. Las tensiones y negociaciones se han prolongado durante toda la semana hasta que el Viernes Santo tuvieron su desenlace con el acuerdo para repetir la coalición de 2022 aunque en esta ocasión dentro del plazo y no fuera del límite como ocurrió hace cuatro años.