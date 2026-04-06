El Consell niega información de la dana a las Corts y se escuda en la ley infringida con la filtración de la llamada de Aemet

El 14 de diciembre las Corts Valencianes vivió uno de esos pasos de estrellas fugaces que de vez en cuando atraviesan el cielo parlamentario: hubo consenso. PP, PSPV, Compromís y Vox aprobaron en la comisión de investigación de la dana solicitar al Consell un informe sobre la gestión de la presa de Buseo, la única de la que es titular y gestiona la Generalitat, el 29-O. Sin embargo, esa unanimidad se ha topado con la negativa de la Conselleria de Emergencias que ha rechazado remitir esa documentación escudándose en la misma ley que se vulneró en el caso de la llamada filtrada de Aemet con el 112 y que se investiga en el Juzgado de Llíria.

La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ha denunciado la actitud “obstruccionista y entorpecedora” del departamento que encabeza Juan Carlos Valderrama al negar dar el informe sobre la gestión de una presa que el 29 de octubre el agua llegó a desbordar por coronación, sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente descontrolado que arrasó con todo se llevó también la vida de siete personas entre las 230 víctimas de la dana. Su “opacidad” es “intolerable”, ha remarcado Andújar.

Los socialistas recuerdan que pidieron ampliar el plan de trabajo de la comisión para reclamar al Consell el “Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3”, así como otros dos informes elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo. El 14 de octubre, el PP tumbó estas peticiones, sin embargo, dos meses después, Vox planteó "la misma solicitud calcada" con la diferencia de que fue aprobada.

Los portavoces del PSPV, en la comisión de investigación de la dana, imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

La sorpresa, remarca la diputada del PSPV, es la negativa de Valderrama a entregar el primero de los informes citados. En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, rechaza su remisión alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia del 112 "únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial". Y añade: "Dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias".

Conversaciones grabadas

Frente a esta negativa, la parlamentaria recuerda que el artículo que cita el conseller, el 53, establece que “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 112, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”, y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención. “Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados”, recalca Andújar.

En este sentido, subraya que, por el contrario, la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información, como una de las principales funciones de los parlamentarios, y el artículo 12 del Reglamento de las Corts otorga a los diputados la facultad de “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

Asimismo, esa norma a la que alude Emergencias es la que se infringió con la filtración de la llamada entre una operadora de Aemet y otra del 112 sobre la situación meteorológica del 29 de octubre y que está siendo investigada en el Juzgado de Llíria. Este audio, editado para que pareciera que la agencia estatal rebajaba el nivel de alerta de cara a la tarde de esa jornada, estaba bajo custodia de Emergencias y fueron altos cargos de Justicia entonces los que se lo guardaron en un pen drive, porque, según declaró el funcionario de más alto rango de este área en los juzgados, Jorge Suárez, lo había pedido Presidencia de la Generalitat.

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En este sentido, la ley dispone que "toda información relativa a la gestión de un incidente de la emergencia gestionado por el 112" debe ser puesta a disposición "de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión" pero que una vez "finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.