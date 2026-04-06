Fernando Samper, presidente de Forestalia, comparece en el Senado por el caso Koldo

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, comparece a partir de las 11.00 horas en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el conocido como caso Koldo, en relación a los contratos, licencias, concesiones o ayudas del Gobierno de España relacionadas con la intermediación de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Y su comparecencia pública llega en plena investigación de la Guardia Civil por los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en la gestión de proyectos de energías renovables en Aragón.

El dueño de Forestalia declarará en la Cámara Alta a petición del grupo parlamentario del Partido Popular. Comparecerá en la comisión de investigación a raíz de la investigación de la UCO que sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones de euros a una de sus empresas.

La investigación atribuye de forma indiciaria al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, su pertenencia a una organización presuntamente dedicada a orientar expedientes administrativos en distintas administraciones públicas a cambio del cobro de comisiones. El juzgado aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

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Dentro de la investigación se puso la lupa en la concesión de una financiación pública de 17,32 millones de euros por parte de SEPIDES, sociedad dependiente de la SEPI, a Arapellet SL, empresa integrada en el grupo Forestalia y dedicada a la producción de biomasa.