Regresa Oltra, ¿se difumina Compromís?

En un momento de su discurso de regreso, como de pasada, Mónica Oltra se refirió en el complejo de la Petxina de València al “pequeño gran partido que somos”. No sé sabe si se refería a Iniciativa, el partido que fundó y del que se celebrada su congreso; o a Compromís, la coalición que la dejó caer en 2022, acosada judicialmente. Lo único cierto es que esa fue la única referencia -sin mención expresa a Compromís- en un discurso que transitó por alturas intelectuales, las de los desafíos de la izquierda en un contexto mundial donde la extrema derecha primero dio la batalla cultural, y ahora la está ganando.

Son las cuestiones más pedestres, sin embargo, las que van a ocupar el debate en los próximos meses. Más el ‘cómo’ que el ‘qué’, por utilizar terminología oltrista, ya que el ‘quién’ es lo único cierto esta vez. Es una de las dudas que deja este regreso: ¿Vuelve simplemente una candidata para Compromís en València o regresa Mónica Oltra, un huracán político con sus propias leyes físicas?

Fuentes próximas a la exvicepresidenta restan importancia a la omisión del congreso: “No sé si habló expresamente de Compromís pero es evidente que si eso se dice en un congreso de Iniciativa, que es un partido fundacional de Compromís, y ante los portavoces de los tres partidos integrantes, no hace falta verbalizar lo obvio”, señalan.

El posicionamiento de los diferentes partidos de la izquierda del PSPV (desde Més, socio mayoritario de Compromís; EU o Podem) concede a Oltra la legitimidad para liderar la candidatura en el Cap i Casal. Todos se han puesto detrás. Pero esto abre otros interrogantes: cómo se va a articular jurídicamente esa lista, quién va a controlar la confección de la lista o con qué nombre concurrirán a las elecciones. Más aún: si este movimiento de unidad debería trasladarse a la candidatura autonómica y a todas las grandes ciudades, como ya piden algunos, o si la propia Oltra querrá influir en las listas a las Corts. En una palabra, qué papel va a jugar Compromís en el nuevo escenario.

No por esperado, el movimiento ha dejado de despertar suspicacias. Especialmente en Més, que desde hace tiempo ‘administra’ la marca del Compromís post-Oltra tras haber capitalizado la representación en todas las instituciones. Ya se observan tomas de posición. El síndic en las Corts, Joan Baldoví, señalaba horas después, tras celebrar el regreso de su futura compañera de ticket electoral, que la coalición es la casa madre sobre la que debe pilotar este proceso: "Confiamos en que detrás de Compromís se aglutine una gran mayoría que ayude a que haya un cambio en el ayuntamiento y en el Generalitat".

¿‘Detrás’, ‘dentro’, ‘al lado’? Las palabras de Baldoví provocaron algún respingo. Los matices son importantes aunque falten 14 meses para las elecciones. Compromís, con dos décadas de trayectoria y tras haber alcanzado cotas históricas de poder institucional (la Vicepresidencia de la Generalitat, el Ayuntamiento de València, la Presidència de las Corts), es una marca más que consolidada, pero años de cohabitación y negociaciones también han generado recelos, dentro y fuera.

Compromís, la excepción valenciana

Desde hace un tiempo, el consenso dentro de Compromís está más o menos claro. Tanto Més como Iniciativa llevan tiempo en contacto con el espacio de la izquierda a nivel estatal y parece que todos están en proceso de reconocer a la coalición valencianista como líder del espacio en las próximas elecciones autonómicas. Habría una “excepción valenciana”, por la particularidad de la dana y por la implantación de la marca, para que la coalición sea la marca de referencia, con visibilidad en la papeleta, pero con generosas cesiones al resto de partidos. ‘Generosidad’ es la palabra. Compromís-guion-lo que sea, sería una fórmula.

La izquierda alternativa valenciana tiene mucha experiencia en articular con éxito este espacio, incluso trascendiendo la marca. En 2016 montó ‘A la Valenciana’, una coalición de Compromís, EU y Podem. En aquel artefacto, un Podemos en la cresta de la ola era el hermano mayor. Era un momento político efervescente, heredero del 15M, con la dura resaca de la crisis económica. Ese acuerdo logró nueve escaños, superando a los socialistas y dejando a estos sin senadores por primera vez.

Un consultor vaticinaba esta semana la cara de Oltra en los carteles de todo el territorio valenciano

Hoy, con todo, el escenario es otro. Desde Més (también desde Iniciativa) se entiende que prescindir de la marca de Compromís sería renunciar a un capital valorado y consolidado, tanto en la ciudad como a nivel autonómico: “No la podemos perder”. Apuntan que estudios demoscópicos, además de constatar el regreso de abstencionistas de 2023, recogen trasvase de votos de socialistas desencantados. Voces en la izquierda, al mismo tiempo, recelan del control que quiera ejercer Més en esa negociación, donde Oltra vuelve a ser la estrella sobre lo que todo gira: “Esto es un regreso al Compromís de 2015. No es el de 2023”, recuerdan.

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Los condicionantes del nuevo escenario con Oltra se expresarán con toda claridad en la ciudad. La marca Compromís como papeleta electoral se considera esencial para extender el tirón de Oltra y la continuidad de la oferta electoral a toda el área metropolitana de València, donde la batalla será colosal en la primera cita tras la dana. Pero voces de Més e Iniciativa no dan por cerrado ningún escenario, incluso que en la capital se pueda sacrificar hasta el nombre si se estima que la marca Oltra puede aglutinar más todavía. Un consultor vaticinaba esta semana la cara de Oltra en los carteles de todo el territorio valenciano. Se verá.