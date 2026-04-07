Consejo de Ministros
El Gobierno declarará este martes nuevas zonas gravemente afectadas por las borrascas
El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zonas afectadas, una medida que activará ayudas para los daños materiales y personales causados por las lluvias en varias comunidades
EFE
El Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil para varias comunidades autónomas, tras los daños provocados por las recientes borrascas, según ha anunciado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Torres ha explicado este lunes durante una visita al municipio grancanario de Valsequillo que la medida abarcará aquellos daños materiales, personales, privados y públicos en distintos puntos del país por las lluvias de los últimos meses: Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
El ministro ha explicado que con esta declaración se activarán ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, del Ministerio del Interior para enseres y daños personales, así como fondos destinados al sector primario y agroalimentario.
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de España se compromete a financiar al menos el 50 % de los daños en infraestructuras municipales que se hayan podido ver dañadas.
Torres ha subrayado que se comprometió "inmediatamente", durante el paso de esta borrasca Therese por las islas, a llevar "cuanto antes" al Consejo de Ministros la afectación en Canarias, y ha afirmado que esta comunidad ha sido incluida en el listado de territorios afectados por las circunstancias meteorológicas adversas. Según el primer balance trasladado por las administraciones públicas canarias, aún pendiente de depuración, los daños ocasionados en el archipiélago por la borrasca Therese superan los 180 millones de euros.
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- Caos en autovía AG-56: cuatro heridos en dos accidentes dejan colas kilométricas en los accesos a Santiago
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
- La Xunta de Galicia finalizará en abril la restauración del retablo mayor de San Fins de Sales, en Vedra
- Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago
- Los actos incívicos vuelven a encender el debate sobre el turismo en Santiago: 'Casi atropella a mi hijo
- 80 microempresarios diseñan su negocio: 'Santiago tiene una ubicación privilegiada
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta