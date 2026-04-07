El hijo de Ábalos niega "ser custodio de nada ni de nadie" y asegura que prestó su propio dinero a su padre

El primer testigo en comparecer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fue el hijo mayor el expolítico socialista, Víctor Ábalos, quien ha asegurado que el dinero que le prestó a su padre siempre fue suyo, obtenido con su labor de intermediación para empresas colombianas. "No soy custodio de nada ni de nadie", ha afirmado categóricamente el testigo.

Durante su comparecencia el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha tenido que recordar a la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, que el testigo venía en declarar en relación con el procedimiento no con sus cuentas ni sus negocios. Aun así, Víctor Ábalos ha tenido que señalar que su actividad empresarial se centra en Colombia y que no dispone de ningún teléfono encriptado ni usaba ese mensaje con Koldo García, que cuando decía "café" se refería a "café colombiano, que como a otras muchas personas, le gusta mucho".

Según Víctor Ábalos, cuando su padre se divorció su situación cambió y le tuvo que prestar dinero, pero era dinero suyo, procedente de su actividad empresarial, no de su padre. Ha añadido que tuvo que pedir un préstamo para poder pagarle. Y ha negado cualquier pago a Koldo García, aunque ha admitido que intentó contratar por 1.500 a Patricia Úriz, entonces esposa de Koldo García, cuando este y su padre abandonaron el ministerio.

Silencio de los imputados

A continuación ha comparecido el empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, y luego el hermano de Koldo García, Joseba García. El primero solo ha contestado para admitir que realizó unas pruebas médicas en el Ministerio de Transportes, mientras que Joseba ha intentado responder a todo con un "no voy a contestar a nada por consejo de mi abogada", que comparte con su hermano Koldo, la letrada Leticia de la Hoz. La razón es que ambos están imputados en la parte de la causa que se sigue investigando en la Audiencia Nacional.

Aun así el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha realizado todas las preguntas que tenía preparadas, lo que ha dado opción a que incluso el testigo comentara sus problemas de audición y le dijera al representante del ministerio público que le "hablaba muy bien".

El discurso solo cambió cuando le llegó el turno a la defensa y le preguntó por el sobre que Koldo García le entregó para que le diera a José Luis Ábalos. Ha señalado que le paran en un control de carretera y le conducen a la parte trasera del furgón y deja de ver el sobre que estaba en la parte de atrás del coche. Al volver comprueba que está abierto, y él había advertido a los agentes que el sobre tenía como destinatario el ministro. Se trata del documento por el que exministro asegura que fue investigado por la Guardia Civil sin el preceptivo suplicatorio del Congreso.

El hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca

Partes "de máster"

Joseba García también ha respondido a preguntas de su abogada --que también es la de Koldo y su ex mujer Patricia Úriz-- a quien ha asegurado que conoció a Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, una vez esta comenzó a trabajar en Ineco, pero nunca fue su jefe. Sí ha reconocido que le llamó para ayudarla a rellenar los partes de Ineco "que la verdad para rellenarlos hay que hacer un máster", según su testimonio.

Igualmente, ha reconocido también que con Jésica Rodríguez tuvo una muy buna relación de compañeros de trabajo. Por eso le hacía favores personales, como la entrega de dinero de parte de Aldama, con quien se ha llegado a reunir unas ocho veces en relación con la compra de un coche, "la peor" que ha hecho en su vida por los arreglos tuvo que realizarle, dijo. También ha reconocido que pagó un par de dos mensualidades del piso que Jésica Rodríguez, de la que él sabía que podría tener "algo" con Ábalos, porque se lo pidió su hermano Koldo.

Por otro lado, ha el hermano de Koldo ha reconocido dos viajes a la República Dominicana. "Uno es muy personal, para conocer a la persona que aún es mi pareja" y por un negocio de pitaya y hojas de tabaco y puros, si bien esto último "no cuajó". Ya tenía ese viaje previsto cuando Aldama le pidió recoger un sobre a Punta Cana. Según los investigadores, ese encargo está relacionado con la obtención de efectivo del entorno de Aldama para pagar las mordidas.

Sobre el crecimiento de su patrimonio, Joseba García ha rechazado que pueda tener un origen irregular y ha asegurado que procede de su sueldo --más de 70.000 euros al año-- la venta de coches, moto, una vivienda, la liquidación del divorcio, una indemnización por despido.... y que todo ello se refleja en sus declaraciones de la renta, "hasta el último duro". También pagó gastos de Ábalos por orden de su hermano y ha admitido haber acudido a la sede del PSOE en Ferraz para recoger cantidades en metálico por gastos adelantados por su hermano.

En esta vista en el Tribunal Supremo juzgan delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con un 'pelotazo' que los investigadores han cifrado en 16 millones de euros en contratos de compra de mascarillas para varias administraciones públicas y la obtención de dádivas, que incluyen el disfrute de inmuebles en la capital y en la costa y "enchufes" para parejas del ministro en empresas públicas.

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Ábalos se enfrenta a una petición de condena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que para Koldo se piden 19 años y medio y 7 para Aldama, una reclamación de condena mucho más baja por su colaboración con la justicia.