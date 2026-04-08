La jueza de la dana cerca a Pradas y dice que el ES Alert se podría haber mandado tres horas antes: "Es dramático"

La jueza que instruye la causa por la dana ha concluido que la alerta a la población se pudo haber lanzado a las 17.20 horas, casi tres horas antes de que se enviara el ES Alert. Y que podría haberse hecho con un mensaje que aconsejaba "con carácter inmediato acceda a zonas altas", y que, según el auto dictado este miércoles, "hubiera sido plenamente efectivo hasta el punto de que aconsejaba subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros".

Se refiere la jueza Nuria Ruiz Tobarra a la primera ocasión en la que se puso sobre la mesa el envío de una alerta masiva a la población. Una herramienta que mencionó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al poco tiempo de empezar el Cecopi. "Lo más dramático es que se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17:20 horas con el contenido que consta en el cuaderno del señor Jorge Suárez", recoge la magistrada en un auto notificado este martes.

La jueza considera acreditado que Salomé Pradas intervino en el contenido del mensaje, pese a haber sostenido que era una cuestión "absolutamente de los técnicos". Para ello, se apoya en vídeo del CECOPI emitido por À Punt que muestra a las 18.59 horas incidiendo en parte del texto: "Possem també lo de les vies de comunicació, que només será el 112, Twitter, oficial de emergències de la Comunitat Valenciana y Àpunt", expuso. Existe además otra intervención grabada en la que la exconsellera dice, en presencia del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, "antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver". La jueza concluye que Pradas "no se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar".

En ese sentido, la magistrada afea que la exconsellera se quisiera "desligar públicamente" del envío de la alerta masiva desde el principio. Así, cita la entrevista que dio en À Punt, donde Pradas expuso que fue a las 20 horas cuando "un técnico" informó ed ese "mecanismo" que es el ES Alert. "La entrevista revela algo obvio: la tardanza en la remisión del mensaje, y la excusa de la tardanza en unas consideraciones que eran absolutamente inciertas, como se ha comprobado en la instrucción", recoge el auto, donde la jueza insiste en que el sistema "estaba sobre la mesa desde las 17.20 horas".

Las causas del retraso

La magistrada sostiene que el sistema estaba "plenamente operativo", por lo que se pudo enviar dos mensajes -uno a las 20.11 horas y otro a las 20.57 horas- , y que "no requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización por ninguna autoridad estatal". Señala también que la validación del primer ES Alert apenas duró dos minutos y medio.

De esta manera, el auto sostiene que el retraso en el envío de la alerta masiva tuvo múltiples causas. Entre ellas, cuestiones lingüísticas planteadas por Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, si bien los responsables han declarado que esos cambios apenas duraron unos minutos: "Se rechazó la palabra 'tipus', y se optó por 'tipo', o se suprimió el acento de 'València' sustituyéndose por el de 'Valencia'". Se hicieron también "consultas verbales a la Abogacía de la Generalitat Valenciana", y hubo mensajes entre la exconsellera y el que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en los que este le decía: "Salo, de confinar nada en toda la provincia, que una cosa distinta es zonificar".

Asimismo, la jueza rechaza que el primer ES Alert se enviara exclusivamente por el peligro de la presa de Forata. "No se corresponde con la declaración de la situación 2 de emergencia para la Hoya de Buñol a las 19 horas y para toda la provincia a las 19.20 horas", insiste la jueza.

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El "ineficaz" paso por Carlet

Por otro lado, la jueza cuestiona también la decisión de Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa, de ir a verificar la situación del río Magro en Carlet. El auto señala que ese paso "era totalmente ineficaz respecto del área de Utiel-Requena", y que podría haber sido efectiva únicamente a raíz de la información trasladada por un bomberos sobre el riesgo para las poblaciones situadas aguas abajo del río Magro, a la altura del río Sec, como Algemesí y Guadassuar. Sin embargo, según la resolución, "ninguna orden se le dio al bombero forestal". La jueza subraya además que "no se movilizaron más unidades de bomberos forestales próximas geográficamente a la Unidad de Alzira, como Rótova, Castelló de Rugat, Xàtiva y Ontinyent", y que "no hubo movilización de más unidades, ni se controló por la dirección del plan la posible desmovilización".