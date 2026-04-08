Un cargo de Adif revela que Pardo de Vera le pidió por encargo del ministro que no molestaran a Jésica Rodríguez y destaca su "altivez y soberbia"

La sesión vespertina del segundo día de juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se ha dividido entre las dos mujeres a las que el expolítico socialista presuntamente "enchufó" en empresas públicas. El que era subdirector de gestión administrativa de Adif y actuaba como contacto con Ineco y Tragsatec en los proyectos para los que supuestamente trabajaba Jésica Rodríguez, ha declarado en el Tribunal Supremo que la entonces presidenta de la compañía de infraestructuras ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, le comunicó que trasladara que el ministro había dicho que "no se molestara" a la entonces pareja de Ábalos.

Ignacio Zaldívar ha explicado que recibió una llamada de la presidenta para decirle que "el ministro la había llamado porque Ineco la estaba insistiendo". Según sus palabras, en ese momento comprobó de quién le estaba hablando, porque hasta entonces no sabía quién era Jésica. Ha añadido que desde Ineco le indicaron que querían localizarla para hacerle llegar unos cheques de comida que le correspondían. "Me quedé con la idea de que de unas 300 personas [incluidas en el proyecto], esta era especial", ha señalado para explicar por qué aparecía en las notas de control laboral que él debía cumplimentar con la referencia "presidencia de Adif". La idea, dijo, era que de surgir algún problema sabía que se lo debía comentar a Pardo de Vera.

A continuación ha añadido que él mismo telefoneó a la propia Rodríguez para pedirle su currículum; esa conversación le permitió comprobar "qué carácter tenía la señora Jésica". Por si ello no fuera suficientemente explícito ha incluido los calificativos de "altivez y soberbia" a la hora de definirla, dado que debió dar muestras de que no le podía atender. Él optó por enviarle un correo electrónico para que a la vuelta le adjuntara el currículum.

Sobrina

El testigo no recordaba la conversación que tuvo con la superior de Jéssica Rodríguez en Tragsatec, Virginia Barrancho, en la que se habló de la no asistencia de la "sobrina" de Ábalos a su puesto de trabajo, conversación en la que volvió a pedir que se la dejara de molestar. Ello ha llevado a la defensa de Ábalos, ejercida por Marino Turial, a introducir en el plenario las palabras que el testigo pronunció en la comisión del caso en el Senado, en las que dijo no recordar, pero en cualquier ignorar la relación que podían mantener.

A la pregunta de en qué consistía la molestia denunciada por Jésica Rodríguez que le transmitía Pardo de Vera, ha señalado que no fue informado de ello por parte de Tragsatec y "dejó correr" el asunto. No ha dudado en responder que no haber sido informado de que había una situación en la que una persona era "especial" y no firmaba sus partes de trabajo ello le habría parecido algo "inadmisible".

La ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Claudia Montes

Previamente había declarado el presidente de Renfe entre 2018 y 2023, Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los agentes incorporan un mensaje del expolítico a su exasesor, Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García y envió el currículum de Claudia Montes al entonces máximo responsable ferroviario.

Sobre la remisión de este documento, el testigo ha señalado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que Koldo García ya le había hablado de Claudia Montes y que él siempre que recibía un currículum lo enviaba a recursos humanos de Renfe, por lo que en este caso no realizó nada diferente. "Lo envié por si podía ser útil para la empresa", ha añadido.

En cuanto a Koldo, Táboas ha manifestado que nunca tuvo relación con el asesor de Ábalos, Koldo García, más allá de su condición como miembro del Consejo de Administración de Renfe. "Me dijo que había un conflicto con una persona y que me interesase. Me interesé y me dijeron que el problema se había solucionado y así lo transmití", ha reconocido a preguntas del fiscal, tras ser preguntado sobre la situación de Claudia Montes en Logirail.

A continuación le tocó el turno a la jefa de proyecto de Ineco María Dolores Tapia Pineda, que ya declaró como testigo en la parte del caso que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la testigo reconoció que fue el cliente, que en este caso era Adif, quien decide en qué puesto se coloca a la que fuera pareja de Ábalos Jessica Rodríguez.

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Por ello, la decisión dependió de Ignacio Zaldívar, responsable de Adif, que también declarará esta tarde ante el tribunal. La trabajadora ha añadido que en la documentación no aparece que el puesto de Rodríguez estuviera asignado a Joseba García, el hermano de Koldo que también era trabajador de Ineco. La propia Rodríguez declaró que le indicaron que su jefe era Koldo.