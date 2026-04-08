El PP respalda en el Senado una ley de Junts para la renovación automática del DNI

Junts ha logrado el respaldo del PP para la admisión a trámite de una proposición de ley en la que plantean la "simplificación y racionalización" de los trámites ciudadanos. Entre los cambios que proponen está la renovación automática del DNI tres meses antes de que este caduque y sin necesidad de tener que acudir a una comisaría de la Policía Nacional. Sin embargo, el PSOE se ha opuesto a esta medida, por lo que todo hace augurar que la norma quedará bloqueada en el Congreso en el trámite de enmiendas.

"Puede parecer una ingenuidad, pero toda mejora que pueda aliviar el vía crucis burocrático que sufren los ciudadanos hay que aliviarlo y hay que tramitar más, de una forma mucho más ágil", ha defendido este miércoles el senador posconvergente Joan Bagué. Entre las propuestas está que los Registros deban expedir notas simples en formato digital y que estas puedan ser utilizadas de nuevo sin pagar tasas adicionales siempre que no haya habido cambios o que una vez obtenido un certificado digital, el ciudadano no tenga que volver a aportarlo en un trámite posterior.

Sin embargo, una de las medidas más llamativas es la renovación automática del DNI "tres meses antes de la fecha de caducidad del documento, sin que resulte necesaria la solicitud por parte de la persona titular". Además, esta sería "por trámite digital" y "la presencia física solo será necesaria cuando sea imprescindible para la toma de huellas o la captura de fotografía".

"Compartimos el espíritu de la ley porque consideramos que la simplificación administrativa es una pieza clave para el desarrollo de la actividad administrativa de entidades locales, de comunidad autónoma y de Administración General del Estado", ha dicho la senadora del PP, Inmaculada Hernández, anunciando el voto positivo de su partido. No obstante, ha matizado que la renovación automática del DNI podría chocar con la nueva política de la Unión Europea "que viene a blindar el DNI como una herramienta fundamental y básica identificación del ciudadano". Además, ha recalcado que la fotografía de los 14 años no puede servir a los 20.

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Aun así, han votado a favor de la norma que ahora se enviará al Congreso. No obstante, lo más seguro es que se quede bloqueada en el trámite de enmiendas, ya que el PSOE se ha opuesto al texto. María de los Ángeles Luna, senadora socialista, ha dicho que la renovación automática no sería posible por "una cuestión de seguridad", ya que la persona tiene que ir "delante de un funcionario" para acreditar que es tal.