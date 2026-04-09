Feijóo y Ayuso despacharon junto a todo el Gobierno madrileño antes de lanzar el líder del PP su propuesta fiscal
Alberto Núñez Feijóo se reunió con Isabel Díaz Ayuso y su equipo para analizar las prioridades de la Comunidad de Madrid, antes de anunciar su propuesta fiscal y prometer su dimisión si no logra bajar los impuestos
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este miércoles un desayuno de trabajo con Isabel Díaz Ayuso y todo el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, justo antes de lanzar su propuesta más agresiva en materia fiscal, en un acto en la capital rodeado no en vano de 'ayusistas', donde se comprometió a dimitir en su primer año en la Moncloa si no lograse "que no se paguen tantos impuestos como este año". Génova ha dado a conocer al día siguiente ese encuentro, donde según los populares la presidenta madrileña y los suyos "compartieron con Alberto Núñez Feijóo las prioridades estratégicas de la Comunidad de Madrid". Al encuentro, según ha podido saber EL PERIÓDICO, asistió también el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo que le impidió asistir a la reunión en Zaragoza entre miembros de su partido y de Vox de cara a la investidura del presidente en funciones de Aragón, el popular Jorge Azcón, celebrada el mismo miércoles en la capital aragonesa.
En el encuentro, y siempre según la dirección nacional del PP, Ayuso y su Gabinete trasladaron a Feijóo y a su número dos "las principales necesidades de la región, que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral en la región".
El presidente nacional del PP mantendrá encuentros parecidos a partir de ahora con los gobiernos de su formación en otras comunidades autónomas, con el objetivo de "definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a ese Ejecutivo". Desde el año 2023, los populares presiden el gobierno de once de las diecisiete comunidades autónomas, y están además en el Ejecutivo insular que preside Fernando Clavijo en Canarias, en coalición con Coalición Canaria.
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