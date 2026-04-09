Un funcionario de Hacienda revela en el juicio que el jefe de gabinete de Montero le ordenó una gestión por una deuda de Aldama

Un funcionario de Hacienda ha revelado este jueves en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por el caso Koldo que, por orden de su jefe, que en dicho momento era Carlos Moreno, jefe de gabinete de la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero, trasladó a la Agencia Tributaria una consulta relativa a la deuda que mantenía la empresa Pilot Real Estate. Según la investigación, dicha consulta llegó a Moreno a través de Koldo García, asesor de Ábalos en Transportes, como un favor al comisionista Víctor de Aldama.

Moreno ya había reconocido durante su declaración como testigo durante instrucción de la causa la realización de esta consulta "seguramente a través de un asesor del gabinete, que es funcionario de Hacienda", que es el que ha comparecido ahora en la vista oral.

Según este funcionario, Ignacio Granada, Moreno le enseñó un "pantallazo" con los datos sobre la empresa en cuestión, Pilot Real State, si bien desconocía el origen de este mensaje, que según la investigación le fue enviado al jefe de gabinete por Koldo García. "En cumplimiento de orden de mi superior jerárquico lo trasladé a la Agencia Tributaria", ha afirmado, si bien añadiendo que siempre que se actúa de este modo se añade que no debe realizarse "ningún trato de favor a ningún contribuyente".

Al cabo de unos días obtuvo una respuesta, en el sentido de que ya se había hablado con representantes de dicha y empresa y que "la deuda no era aplazable". Este funcionario desconoce que ocurrió con esta deuda, que según la investigación no llegó nunca a ser aplazada.

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Con anterioridad, el primer jefe de Claudia Montes, que presuntamente fue "enchufada" en la empresa Logirail, ha declarado que recibió dos llamadas de Koldo para “amenazarle” por las condiciones que ella decía sufrir. El testigo, Enrique Martínez, ha explicado que tras el periodo de formación en Santiago de Compostela, cuando le llegó el momento de aplicar lo aprendido en una oficina de Oviedo, comunicó que la oficina no reunía las condiciones para ir a trabajar y dejó de hacerlo. Por ese motivo él lo comentó con su director gerente, José Ángel Méndez, que procedió a abrirle un expediente por absentismo. Tanto Martínez como Méndez fueron luego cesados.

Para la sesión de este jueves también está citada Aránzazu Granell, que trabajaba como secretaria en la empresa Pronalab en República Dominicana y que ya manifestó durante la instrucción que entregó 20.000 dólares en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo. La petición le llegó a través de su jefe Javier Serrano, socio del comisionista Victor de Aldama, que lo requirió porque se había quedado sin efectivo en España y lo necesitaba, según los investigadores, para seguir alimentando la dinámica de pagos para el exministro.

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En la lista de testigos figura igualmente César Moreno, supuesto conocedor de las entregas periódicas de diez mil euros mensuales que según la investigación Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. Según los informes de la UCO, Moreno formaba parte del grupo de Whatsapp de 'los cuatro mosqueteros' junto a otros socios del comisionista.