Tribunales
La jueza acepta la personación de la Junta de Andalucía en la causa de Adamuz para reclamar gastos y perjuicios
La decisión judicial llega después de rechazar que los ayuntamientos de Huelva, Punta Umbría y Lepe se constituyan en acusación popular
Redacción
La jueza titular de la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil. A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explica que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de instrucción", según informa Europa Press.
El Gobierno andaluz confirmó este miércoles, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ha solicitado personarse en las diligencias abiertas. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó que "se llegue hasta el final de la investigación", una aspiración sobre la que aseguró que "se lo debemos a las víctimas, a sus familiares", y reivindicó "acompañarles aquí y en los tribunales".
Ayuntamientos onubenses quedan fuera
Esta decisión judicial llega después de que la instructora haya denegado a los ayuntamientos de Huelva, Punta Umbría y Lepe su personación como acusación popular. Así, recuerda que se trata de una iniciativa reservada por la Constitución a los ciudadanos y también que la acusación pública en los procedimientos penales ya es ejercida por el Ministerio Fiscal.
Se da la circunstancia de que la mayoría de las víctimas del accidente ferroviario son onubenses y de hecho, la asociación de afectados por esta tragedia ha nacido en esa provincia. Los consistorios de Huelva y de Punta Umbría ya han recurrido esta decisión de la plaza 2 de Instrucción de Montoro.
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