El amplio consenso en sus listas, la investigación de Adamuz y las encuestas empujan al PP andaluz en el arranque de su campaña

La semana de elaboración de las listas electorales, un hito clave y especialmente complejo para todos los partidos políticos, ha dado un nuevo impulso al PP en sus expectativas. Primero, la encuesta del CIS de José Félix Tezanos reforzó la imagen de Juanma Moreno que es el eje de la estrategia de campaña. Después, los avances en el caso Ábalos, la investigación del accidente de Adamuz y la gestión de la crisis ferroviaria que sigue abierta han dado otro impulso a su discurso contra la gestión del Gobierno y al relato del agravio. Finalmente, los de Juanma Moreno han salido airosos de la conformación de sus candidaturas dando imagen de continuidad, estabilidad y calma frente a la incertidumbre y las tensiones de otros partidos, especialmente el PSOE.

El PP llegará al próximo lunes, fecha límite para la inscripción de las candidaturas, como el partido que mejor ha sabido resolver este proceso (al margen de Adelante Andalucía). Ha resuelto las candidaturas en todas sus provincias, incluyendo a todos los consejeros, cargos parlamentarios y orgánicos y reduciendo al mínimo los daños. El balance es muy positivo para una dirección regional que además tiene la posibilidad (que otros partidos no tienen en estos momentos) de poder garantizar puestos a nivel institucional o en las elecciones municipales y generales a aquellos que por algún motivo se han quedado fuera de los puestos de salida.

Este punto de partida permite a los populares mantener su ritmo y su programa de campaña sin sobresaltos ni giros de guion: "Vamos a hacer una campaña de ideas y proyectos, con la máxima serenidad y sin entrar a promover el odio del sanchismo y de Montero que sólo buscan romper", explicó el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo. En ese plan entra la elaboración de un programa participado, completando el proceso que arrancó en el último congreso regional con más de 200 reuniones y con participación de agentes sociales, y una imagen muy centrada en la figura de su candidato, Juanma Moreno.

El PP quiere una campaña centrada en Andalucía y con poco ruido nacional. Así lo defiende Repullo cada vez que es cuestionado por la presencia de otros barones territoriales o de la dirección de Génova. Esto no implica que no vaya a venir Alberto Núñez Feijóo o que no participen otros presidentes regionales que lo están solicitando. Pero sí que el objetivo es que no tengan un protagonismo de carácter nacional. Es decir, "que hablen de Andalucía". "Lo importante no son las personas que vengan, sino los mensajes que trasladen", apunta el cabeza de lista por Córdoba. El planteamiento el contrario al de los socialistas que sí confían en un desembarco de Pedro Sánchez como factor de movilización del electorado, en uno y en otro sentido.

Los populares quieren, además, cerrar la puerta a cualquier elemento que pueda dar un impulso a las expectativas electorales de María Jesús Montero. De ahí sus reticencias a dar una respuesta o a entrar en el debate sobre la posibilidad de un cara a cara entre Juanma Moreno y la secretaria general de los socialistas andaluces. "No hemos entrado aún", se limita a apuntar Antonio Repullo quien de momento no ha contestado ninguna de las propuestas de enfrentamiento entre los dos líderes planteadas por la televisión pública.

La relación con Vox

Desde el pasado congreso regional, el PP tiene fijado a Vox como su principal adversario en estas elecciones en su carrera por la mayoría absoluta. Por un lado, por el margen de crecimiento de todas las encuestas reflejan especialmente en algunas circunscripciones. Por otro lado, por el efecto de movilización que puede producir en el electorado de izquierdas el rechazo a una posible entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno de San Telmo.

Hay una circunstancia clave en este sentido: las negociaciones en Extremadura, Castilla y León y Aragón avanzan y en cualquier momento en plena campaña puede formalizarse un acuerdo que marque el debate a nivel nacional. El PP trata de alejar ese fantasma y negar que haya ninguna preocupación. "Lo que queremos para otras comunidades que tengan cuanto antes estabilidad y puedan salir de la parálisis que han provocado Vox. Que puedan salir de ese bloqueo y que tengan gobiernos estables", explica Repullo.

La crisis ferroviaria y el caso Ábalos

Las últimas encuestas, incluida la del CIS, reflejan una baja valoración de la gestión del Gobierno de España en Andalucía. Y ese es uno de los elementos centrales de la campaña de los populares para este 17 M sobre todo teniendo en cuenta circunstancias sobre el avance de la instrucción judicial por el caso de Ábalos, Koldo y Cerdán o la investigación del accidente de Adamuz que está empezando a señalar posibles responsabilidades en Adif. El PP incorpora otro elemento más: cualquier acercamiento del ministro Óscar Puente a Cataluña (inmersa aún en una grave crisis por el funcionamiento del Rodalíes) como el que se ha producido este jueves es interpretado como "un nuevo agravio".

"Óscar Puente debe venir a Andalucía y dar la cara por las víctimas de Adamuz que se encuentran desamparadas", advierte Repullo tras afirmar que el ministro de Transportes "ha mentido" y reprocharle sus negociaciones para mejorar la red ferroviaria en Cataluña frente a la situación de Andalucía.