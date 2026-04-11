Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos

El PP andaluz presentará nuevas bajadas de impuestos para la próxima legislatura si vuelve a gobernar en Andalucía. En el programa electoral para el 17M habrá un nuevo capítulo de rebajas fiscales. Es una de las noticias que avanza el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista para los periódicos de Prensa Ibérica, que se publicará este domingo y donde repasa ampliamente la actualidad y los principales asuntos con los que llega sobre la mesa a la campaña electoral.

Las rebajas fiscales, defiende Moreno, en Sucesiones y Donaciones han sido "un éxito". Hasta el punto que se ha registrado un incremento de las donaciones entre padres e hijos de casi un 600% en ocho años. Según los datos oficiales de Hacienda, en 2018, cuando comenzó a gobernar el PP en Andalucía, se inscribieron casi 9.000 donaciones de padres a hijos. En 2025, la cifra se ha elevado a casi 60.000. Las exenciones fiscales en este trámite entre familiares directo se ha multiplicado por seis, lo que supone un 580% de incremento.

"Llegaremos al límite"

"Vamos a llegar hasta donde el límite nos lo permita", responde Moreno sobre si afrontarán más bajadas de impuestos si gana las elecciones. "Hacemos rebajas fiscales que signifiquen mejoras para las clases medias y trabajadoras y activación de la economía. Le pongo un ejemplo, impuestos de sucesiones y donaciones, pues se ha multiplicado por seis. Estoy hablando de un 600% más de donaciones de padres a hijos. Padres que le dejan un dinerito al hijo para que se pueda meter en un negocio, se pueda meter en un piso o le voy a ceder esta casa que tengo. Vamos a seguir. El impuesto de sucesiones y donaciones lo vamos a ampliar, en este caso ya a los hermanos que comparten la propiedad de una casa. Cuando uno hereda patrimonio en una vivienda, entre hermanos ese impuesto también se bonifica el 99% porque hemos visto muchos problemas en ese ámbito”, avanza Moreno.

Reclamo electoral

Desde su llegada a San Telmo el Gobierno del PP situó las rebajas fiscales como uno de los principales ejes de su discurso. Cada presupuesto ha venido acompañado de un ajuste en los impuestos. Con el plan planteado para 2026 ya serán siete las reformas aprobadas que habrán afectado a todos los impuestos en los que tiene margen la Junta de Andalucía. El impacto económico supera ya los 1.000 millones de euros al año. En paralelo, la buena situación económica permite que los ingresos sigan creciendo y que las cuentas autonómicas, por tanto, sean cada año más elevadas hasta superar la barrera de los 50.000 millones de euros.

El margen de la Junta de Andalucía para sus medidas fiscales es cada vez más reducido. El Gobierno de Pedro Sánchez reprocha esta política fiscal y afea a las comunidades que bajen impuestos y pidan más dinero al Estado. La batalla del PP contra "el infierno fiscal" de los socialistas será un gran reclamo en la campaña andaluza contra la candidata María Jesús Montero, exministra de Hacienda.

Las grandes iniciativas, que afectaron al Impuesto de Patrimonio o a Sucesiones, ya se adoptaron. Ahora se extiende a hermanos. En 2025 el mensaje principal fue el de la vivienda y por eso se ampliaron las deducciones para compra o alquiler dirigidas especialmente a los más jóvenes. Para 2026, año electoral, Moreno arrancó con un gesto dirigido a todos los hogares en los que residen las 2,4 millones de mascotas registradas oficialmente en el servicio de estadística de la Junta de Andalucía.

En la campaña de la renta del año 2026 (correspondiente al ejercicio 2025), que arrancó el 8 de abril, Andalucía estrena una batería de deducciones fiscales por gastos en gimnasios, mascotas para hogares con celiaquía, que elevan a una veintena las posibilidades de ahorrar en la declaración de la renta en Andalucía. En total, se estima que 1,2 millones de andaluces podrán acogerse a alguna de estas medidas lo que supondrá un ahorro para estos contribuyentes de aproximadamente 120 millones de euros. Todas estas deducciones son compatibles entre ellas, pero cada una tiene sus propios requisitos, especialmente los límites de renta.