El PP activa la comisión sobre la SEPI en el Senado para cercar a Montero en la precampaña andaluza

Pocas cosas deja al azar el PP en lo referente a las comisiones de investigación del Senado. Buena prueba de ello es que los conservadores darán este lunes el pistoletazo de salida a las comparecencias en la nueva comisión sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que dependía de manera directa de María Jesús Montero hasta que dejó el Ministerio de Hacienda antes de Semana Santa. Así, a poco más de un mes de las elecciones en Andalucía, donde Montero es candidata, los populares empezará a investigar las "las deficiencias y presuntas irregularidades" en la gestión de la SEPI.

Pese a que la comisión de investigación se aprobó el 15 de enero, hace más de dos meses y medio, el PP ha esperado a esta próxima semana para poner en marcha todos los mecanismos. Y lo hará a lo grande, con tres comparecencias. La primera será este mismo lunes, cuando está citada la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González, para responder a las preguntas de todos los senadores. El miércoles será el turno del vicepresidente de la entidad, Bartolomé Lora Toro, y el jueves el expresidente Vicente Cecilio.

Este será el calentamiento antes de citar a Montero, aunque los populares, que controlan la comisión con su mayoría absoluta, aún no han dado una fecha concreta. "La citaremos cuando toque y lo anunciaremos cuando corresponda", aseveró esta semana la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García. Además, los populares plantean hacer comparecer a miembros del consejo rector del fondo de los rescates de la SEPI, y a directivos de Tragsa, Plus Ultra o Air Europa, entre otros.

Los objetivos

"La Sepi se ve actualmente lastrada por una deficiente gestión que ha producido un deterioro del valor de las sociedades de su Grupo y una cifra de pérdidas que duplica holgadamente la que existía en 2017", sostuvieron los conservadores en el escrito presentado para la creación de la comisión. Una situación que achacaron directamente a "la inaudita politización de la Sepi y de todas las empresas públicas impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ejecutada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

Así, plantearon como objetivo de la comisión el "analizar y evaluar la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, de la SEPI". Es decir, justo desde que Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura de Mariano Rajoy, dejando a un lado todo lo que se pudiera haber hecho anteriormente. La propia García circunscribió las indagaciones a la "caja negra" de la SEPI controlada por Montero, de la que dijo que es "el perejil de todas las salsas de la corrupción socialista".

Además, la dirigente popular también vinculó los negocios de la SEPI con la relación entre José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen de Venezuela, asegurando que el Ejecutivo usó durante la pandemia los rescates a empresas para favorecer a "empresas amigas que no lo merecían o empresas como Plus Ultra, con vínculos con el régimen dictatorial de Maduro".

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Antecedentes

Con estos mimbres, todo apunta a que los populares llamarán a comparecer a Montero en plena precampaña a las elecciones andaluzas. No es la primera vez que hacen algo así en esta legislatura. En abril de 2024 citaron a Salvador Illa en la comisión de investigación del caso Koldo a pocas semanas de que se celebraran las elecciones en Catalunya; la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, acudió pocos días antes de las elecciones europeas; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán acudió el 17 de diciembre de 2025, en plena campaña electoral extremeña; y Paco Salazar, que tenía relación con Pilar Alegría, lo hizo tres días antes de los comicios en Aragón.